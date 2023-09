La Russie et le Soudan du Sud s'accordent sur un partenariat renforcé

La Russie et le Soudan du Sud s'accordent sur un partenariat plus renforcé. Lors de la visite du président Salva Kiir, au Kremlin, il a été question de redynamiser les échanges commerciaux, dans le domaine de l'énergie avec la création d'une raffinerie.

Le président sud-soudanais s'est félicité de la santé de la coopération avec la Russie et s'est engagé à la poursuivre dans le futur. Nous sommes la nation la plus jeune de la planète. Nous avons besoin d’amis forts et influents, a affirmé Salva Kiir.

Le président Vladimir Poutine a également déclaré être conscient que le développement progressif du Soudan du Sud, qui est devenu indépendant du Soudan en 2011, est lié à la sécurité et à la résolution des problèmes de ce pays, et a promis que la Russie ferait "tout ce qui est en son pouvoir pour les soutenir également dans ce domaine.