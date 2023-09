Libye : à Derna, des victimes des inondations ensevelies sous la boue

Les équipes de secours poursuivent les recherches de victimes après les inondations qui ont détruit la ville libyenne de Derna.

Endeuillés, les survivants comme Moussa Ibrahim, pensent que beaucoup de leurs proches sont morts, depuis la rupture de deux barrages au-dessus de la ville côtière libyenne de Derna. Ces inondations, d’une violence sans précèdent, ont anéanti des quartiers et envoyé certains morts à la mer.

"C'est une catastrophe qui dépasse notre imagination, nous pensions qu'il ne s'agissait que d'inondations, de l'eau qui s’écoule, mais c'est la boue qui pose vraiment problème, les corps ont été enterrés sous des tas de boue et de débris, de 3 ou 4 mètres de haut. Nous prions Dieu de donner de la patience aux familles des morts et des milliers de disparus. La cour où nous sommes est celle de mon neveu et de son voisin, que la miséricorde soit sur eux." a-t-il déclaré.

Depuis le passage de la tempête Daniel dans l'est de la Libye, le bilan continue de s'alourdir. Au moins 5300 personnes ont perdu la vie. 10 000 personnes sont portées disparues, dont beaucoup auraient été emportées dans la Méditerranée.