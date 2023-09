Kenya : Hello Tractor, l'application au service de l'agriculture

''Hello Tractor'', une application mobile participe à l'essor de l'agriculture au Kenya à travers sa mécanisation.

Peter Mungai, propriètaire des tracteurs au Kenya, vient de recevoir sur son téléphone mobile un message d'un agriculteur qui a besoin de labourer son champ. Le message a été envoyé via ''Hello Tractor''. Il indiquera alors l'emplacement du champ à l'un des conducteurs de ses tracteurs.

Samuel Simon Macharia, est agriculteur . Il vante les mérites de l’application.

‘’ Nous utilisons l'application Hello Tractor en raison de ses avantages. Le premier avantage est qu'elle est rapide, ce qui vous permet de planter avant les pluies. Quand vous les appelez, le travail est fait rapidement, ce qui vous permet de planter les cultures à temps. Et le deuxième concerne le rendement, car lorsque vous plantez à temps, le rendement augmente par rapport à avant, lorsque la célérité faisait défaut. ’’, a déclaré Simon Macharia.

L'application met en relation des agriculteurs avec des propriétaires de tracteurs qui peuvent labourer leurs fermes moyennant des frais. Une bonne affaires pour les propriétaires de ces machines.

"Nous gagnons de l'argent, soit le double des bénéfices que nous obtenions avant de découvrir Hello Tractor.", s'est félicité Peter Mungai, propriétaire de tracteur.

L'application contribue à la mécanisation de l'agriculture trop souvent restée à l'étape manuel. C'est dire que propriètaires de tracteurs et agriculteurs tirent profit de l'application lancée en 2014 dans le pays.

"Grâce à l'application mobile, non seulement les agriculteurs sont connectés aux services de mécanisation, mais les propriétaires de tracteurs ont également la possibilité de surveiller les performances de leurs engins lorsqu’ils travaillent pour les des agriculteurs.", a affirmé Rispa Meliza, responsable numérique des ventes et du marketing chez Hello Tracteur.

Felix Okech, du Programme alimentaire mondial (PAM) au Kenya, estime que le succès et l'acceptation de technologies telle que Hello tractor sont très positifs pour l'agriculture. ''À mesure que de plus en plus d'agriculteurs adopteront la technologie, le coût de la production alimentaire diminuera et la quantité de nourriture produite devrait augmenter, car nous adopterons également de bonnes pratiques en matière de production de produits alimentaires après la récolte. Le défi de l'insécurité alimentaire au Kenya pourrait en fait être adressée."

L'agriculture fait vivre environ 60 % de la population africaine.