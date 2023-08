L’UE va déployer une nouvelle mission dans le golfe de Guinée

L’Union européenne (UE) a annoncé son intention de lancer une nouvelle mission civile et militaire en Afrique de l’Ouest dans le but de prévenir une extension des activités des groupes jihadistes et de contrer la vague d’instabilité croissante dans la région.

Cette initiative intervient afin de s'élever contre l'activité accrue de groupes jihadistes dans la région. Les pays côtiers du Golfe de Guinée — Ghana, Togo, Bénin, Côte d’Ivoire — ont été choisis pour leur vulnérabilité potentielle face à ces menaces.

L’objectif de la mission sera d_’"aider les quatre pays à redéployer les services de l’État dans leur région septentrionale de manière efficace et responsable",_ a confirmé à EURACTIV Nabila Massrali, porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères.

Des groupes extrémistes liés à l’État islamique et à Al-Qaïda se sont répandus dans la région du Sahel, et en particulier au Mali, au Niger et au Burkina Faso ces dernières années, la région devenant de plus en plus instable.

La nouvelle mission de l’UE comprendra la formation et le conseil des forces de sécurité locales, l’aide à la préparation des opérations antiterroristes, l’apport d’un soutien technique et la mise en œuvre de mesures de confiance dans le secteur de la sécurité "afin d’améliorer la sécurité humaine ainsi que les conditions sociales et économiques de la population locale ", a déclaré, toujours à EURACTIV, Nabila Massrali.

La mission devrait initialement durer deux ans, le nombre de policiers et de soldats déployés doit encore être déterminé.

Engagement des pays concernés

Cette stratégie reflète la volonté de l’Union européenne de jouer un rôle plus actif dans la lutte contre le terrorisme et de promouvoir la sécurité internationale. En travaillant en étroite collaboration avec les pays de la région, l’UE espère renforcer les capacités de sécurité locales, échanger des renseignements et coordonner les efforts contre les groupes jihadistes.

La réussite de cette mission dépendra en grande partie de la coopération et de l’engagement des pays concernés. Les autorités locales doivent également prendre des mesures pour renforcer leurs propres capacités de sécurité, améliorer la gouvernance et répondre aux problèmes socio-économiques qui peuvent alimenter l’extrémisme.

L’Union européenne prévoit de renforcer ses capacités de sécurité régionales et continuera de jouer un rôle actif dans la promotion de la sécurité internationale et la lutte contre le terrorisme, tout en soutenant le développement et la bonne gouvernance dans les pays concernés.

Cette décision intervient alors que l’UE s'inquiète de la vague d’instabilité dans la région.

La chute de plusieurs États membres à la suite de coups d’État militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger et, tout récemment, au Gabon, a accru ces préoccupations.