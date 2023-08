Soudan : première rencontre du gouvernement à Port-Soudan

Le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane, a rencontré lundi à Port-Soudan quelques membres du gouvernement de transition pour la première fois depuis le début du conflit.

Il a appelé à en finir avec la rébellion des paramilitaires, refusant les discussions après plus de quatre mois de guerre sanglante. Alors que dimanche sur X, le général Daglo avait proposé un plan intitulé Renaissance du Soudan-vision pour un nouvel Etat.

Au cours de cette réunion, le ministre soudanais de l'information a salué la progression des forces armées soudanaises.

"L'effort déployé dans les différents secteurs productifs, qu'il s'agisse du secteur agricole ou minier, doit être préservé et doublé en production pour le bénéfice de tous les Soudanais. J'ai affirmé à la fin de la réunion que la rébellion des Forces de Soutien Rapide est en déclin et que la victoire est très proche " Graham Abdel Qader, ministre soudanais de la communication et de la culture.

Les combats se poursuivent à Khartoum, où les paramilitaires tirent sur les avions de combat qui les survolent, rapportent des habitants.

La guerre a fait près de 5 000 morts, selon l'ONG ACLED. Mais le bilan réel serait bien supérieur, car de nombreuses zones du pays sont totalement coupées du monde et les deux camps refusent de communiquer leurs pertes.