Kenya : l'ONU exprime sa compassion face aux inondations

En marge de la conférence de la société civile à Nairobi au Kenya, le Secrétaire général de l'ONU s'est dit préoccupé par les violences subies par les civils au Soudan. Depuis un an, ce pays est balafré par des affrontements entre ses forces armées et des forces paramilitaires. La situation humanitaire est catastrophique.

« Je suis particulièrement préoccupée par la guerre au Soudan, où nous assistons à des attaques aveugles contre les civils, à des violences sexuelles grotesques contre les femmes et les jeunes filles et où les humanitaires sont bloqués, attaqués et tués ». A déclaré Antonio Guterres, SG des Nations-Unies.

Antonio Guterres a eu des mots compassion à l'endroit du Kenya et ses voisins meurtris par de terribles inondations depuis plusieurs semaines.

« J'adresse mes plus sincères condoléances à toutes les personnes touchées par les inondations dévastatrices au Kenya et son voisinage. Les Nations unies sont solidaires du peuple kényan. Et nous continuerons à travailler pour soutenir les efforts de secours du gouvernement par tous les moyens possibles. » A ajouté, M. Guterres

Le Secrétaire Général de Nations unies n'a pas manqué de réitérer son appel à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza où Israël est guerre contre le Hamas.

Du jeudi 9 au vendredi 10 mai, plus de 3 000 personnes étaient attendues dans la capitale kenyane, à l'occasion du sommet de la société civile, des gouvernements, des entités des Nations Unies, des organisations gouvernementales internationales et d'autres parties prenantes.