PAM : plus de 470 000 Congolais durement affectés par les pluies de 2023

Les inondations provoquées par des pluies exceptionnellement abondantes dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) ont causé des difficultés à plus de 470 000 personnes, a déclaré mercredi le Programme alimentaire mondial (PAM).

Les fortes pluies de la fin de l'année dernière ont fait déborder les rivières et les lacs dans les provinces du Sud-Kivu et du Tanganyika, détruisant les récoltes, bloquant les routes et forçant les villageois à se réfugier dans des abris temporaires. Le Programme alimentaire mondial (PAM) a attribué ces fortes pluies au changement climatique.

Un agriculteur a déclaré au PAM qu'il avait du mal à nourrir sa famille de six personnes après avoir perdu ses récoltes à cause des inondations, et qu'il vivait dans un abri temporaire avec d'autres familles déplacées par les inondations.

Le rapport du PAM indique que les personnes touchées par les inondations sont également vulnérables aux maladies, n'ayant souvent d'autre choix que de laver les vêtements et les ustensiles de cuisine dans de l'eau contaminée par le choléra. Dans certaines régions, les agriculteurs s'abritent avec leur bétail, ce qui accroît encore le risque de maladie.

Le PAM a également indiqué qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour répondre aux besoins des populations dans les zones touchées par les inondations.

L'Afrique a été durement touchée par des conditions météorologiques extrêmes ces derniers jours. Au Kenya, 257 personnes ont été tuées par des inondations et des glissements de terrain provoqués par des pluies torrentielles et 55 000 personnes ont été déplacées, selon une annonce du gouvernement mercredi.