Soudan: le général al-Burhane nie tout accord avec les FSR

Le général Abdel Fattah al-Burhane, chef de l'armée soudanaise, en guerre depuis plus de quatre mois contre les paramilitaires, est arrivé dimanche à Port-Soudan. Burhan a été filmé lors de sa visite, passant en revue les troupes et saluant des civils, assurant à tous une victoire "proche" : "Le peuple soudanais est aux côtés de l'armée. Toutes nos unités sont rassemblées dans le but de vaincre cette rébellion, cette trahison et ces mercenaires venus du monde entier."

Burhane a également rencontré son numéro deux du pouvoir militaire, Malik Agar, et d'autres représentants du gouvernement qui ont transféré leurs opérations à Port-Soudan. Devant la presse, le général a martelé qu’aucune négociations n’est envisagée avec Mohamed Hamdane Daglo : "Quiconque prétend qu'un accord ou un marché aurait été conclu avec les Forces de soutien rapide ou qu'une tierce personne nous aide, se fait des illusions. Nous ne concluons pas d'accords avec les traîtres ou toute partie qui a trahi le peuple soudanais et nous ne coopérerons jamais avec ceux qui ont trahi le peuple soudanais."

Alors que les combats, qui ont fait près de 5 000 morts se poursuivent, l’ONU a signalé vendredi, que la guerre et la faim menacent de faire basculer la région dans une catastrophe humanitaire