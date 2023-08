Libye : la ministre des affaires étrangères suspendue

Le chef du gouvernement libyen a suspendu sa ministre des Affaires étrangères après sa rencontre avec le chef de la diplomatie israelienne.

Des manifestations ont éclaté à Tripoli et dans plusieurs autres villes d u pays après l’annonce dimanche de cette rencontre. Najla al-Mangoush s’était entretenu avec Eli Cohen à Rome en Italie.

Le ‘’ grand potentiel’’ des relations entre Israel la Libye était au menu des échanges selon la déclaration faite par le patron de la diplomatie israélienne. Le ministre israélien a dit avoir évoqué avec Mme Mangoush "l'importance de préserver l'héritage du judaïsme libyen à travers la réparation des synagogues et des cimetières juifs dans ce pays".

Il s'agit d'une "première étape dans les relations entre Israël et la Libye", a dit ce ministre estimant que "la taille et la place stratégique de la Libye offrent une opportunité immense pour l'Etat d'Israël". Cette rencontre s'est déroulée sous les auspices du ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani, selon le communiqué israélien.

La majeure partie de la population juive libyenne a quitté ce pays pendant les vingt années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, principalement pour aller en Israël.

Suffisant pour provoquer la contestation dans un pays acquis à la cause palestinienne. "Ce qui s'est passé à Rome a été une rencontre fortuite et non officielle, a tenté de justifier la ministre libyenne des affaires étrangères. Mais pas de quoi calmer la rue.

Israël a normalisé ces dernières années ses relations avec certaines nations arabes, dans le cadre des Accords d'Abraham sous l'égide des Etats-Unis. Cependant, la politique actuelle du gouvernement de Benjamin Netanyahu a fait l'objet de critiques des pays arabes à la suite de la vague de violences en Cisjordanie occupée ainsi que face à la poursuite de la colonisation dans ce territoire.