Sénégal : le chef des mourides appelle Sonko à cesser sa grève de la faim

Un influent chef religieux sénégalais a appelé l'opposant Ousmane Sonko, détenu depuis fin juillet, à cesser sa grève de la faim, ajoutant sa voix à de nombreux appels en ce sens en raison des nouvelles sur son état de santé.

M. Sonko, dont le rapport de force avec le pouvoir et la justice tient le Sénégal en haleine depuis plus de deux ans, a entamé sa grève de la faim le 30 juillet. Il est hospitalisé depuis le 6 août et a été admis la semaine passée en réanimation selon ses avocats.

De nombreuses voix ont exprimé leur inquiétude pour sa santé, d'autres réclament sa libération. L'un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, a rapporté une grave détérioration de son état interdisant à ses défenseurs et son médecin personnel de le voir. Il a réclamé sa libération urgente face au "risque imminent pour sa vie".

Une délégation de la coalition à laquelle appartient M. Sonko a été reçue mardi par le chef de la puissante confrérie des mourides, le khalife général Serigne Mountakha Mbacké.

Le khalife a demandé de transmettre à M. Sonko son appel à ce qu'il recommence à s'alimenter, a dit un membre de la délégation sous le couvert de l'anonymat. Il a fait envoyer des dattes à M. Sonko, a dit la même source.

Les chefs religieux jouent souvent le rôle de médiateurs politiques. M. Sonko livre un bras de fer aux autorités depuis 2021 et sa mise en cause dans une affaire de mœurs. Il crie au complot pour l'écarter de la présidentielle de février 2024.

M. Sonko a été condamné à six mois de prison avec sursis en mai pour diffamation contre un ministre, et à deux ans de prison ferme en juin pour "corruption de la jeunesse" dans l'affaire de mœurs. Il a été écroué fin juillet sous différents chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État.

Le gouvernement le présente comme responsable de différents épisodes meurtriers de contestation auxquels sa situation a donné lieu depuis 2021, dont le plus grave en juin. Sa candidature à la présidentielle semble à ce stade irréaliste.

Un collectif de 142 personnes, alliés de M. Sonko, anciens ministres, universitaires, avocats ou journalistes sénégalais et étrangers, a publié cette semaine un appel au président Macky Sall à intervenir pour la libération de M. Sonko et de ceux qui ont été arrêtés en lien avec la contestation. Ils se disent attachés aux "acquis démocratiques" et "préoccupés (...) des menaces qui pèsent sur la concorde civile".

Le ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana a répondu dans la presse en invoquant les appels à la violence lancés selon lui par M. Sonko et son parti, et "tous (leurs) actes de défiance, d'insurrection et de sédition". Il fustige l'"indignation à géométrie variable" des signataires.

Le Pastef, le parti de M. Sonko dont les autorités ont annoncé la dissolution le 31 juillet, affirme que 1 062 personnes sont détenues en relation avec la contestation. Plusieurs sont en grève de la faim.

Le nombre d'arrestations, le lourd bilan humain des manifestations et la dissolution du Pastef ont suscité de vives critiques de la part des défenseurs des droits humains contre les autorités d'un pays volontiers vanté pour sa tradition démocratique. Le gouvernement invoque la nécessité de protéger la population contre ce qu'il présente comme un projet insurrectionnel.

L'intellectuel Felwine Sarr s'est alarmé dans une tribune récente d'une "véritable régression démocratique", une "saison sèche de la démocratie", alors que "l’on nous enviait dans la sous-région" la liberté d'expression sénégalaise.

"Dommage qu’un si grand esprit comme Felwine ait dégénéré en nervi intellectuel", a répondu dans la presse un conseiller de la présidence, Yoro Dia. Felwine Sarr "conjugue notre démocratie au passé alors qu’avec le printemps des coups d’État qui souffle en Afrique de l’Ouest le Sénégal reste plus que jamais l’exception démocratique", dit-il.