Coup d'Etat au Niger : la vie difficile des déplacés internes

Au milieu de la crise politique du Niger, les citoyens de la nation ouest-africaine ont du mal à se débrouiller au jour le jour.

Beaucoup de ceux qui ont fui leurs maisons en raison des attaques djihadistes se sont retrouvés dans la capitale du pays, Niamey, où ils essaient de trouver de la nourriture et du travail.

Le Niger est en crise depuis que des soldats mutins ont renversé le président du pays Mohamed Bazoum en juillet et l'ont détenu, ainsi que sa femme et son fils.

Plusieurs personnes qui avaient été déplacées de la région de Tillaberi ont déclaré jeudi qu'alors qu'elles avaient fui les attaques et l'insécurité, la vie continuait d'être dure.

"Je suis fatiguée, certains jours je ne trouve pas de nourriture. Certains jours je peux travailler et d'autres jours je ne peux pas travailler", a déclaré Awa Kaderi.

Daouda Mounkaila a quant à lui déclaré qu'il soutenait les militaires, et préférerait que la CEDEAO évite une intervention militaire.

Le secrétaire général adjoint du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, Boubacar Sabo, a déclaré que l'emprisonnement du président était un problème plus important que le seul Niger.

"Cela remet en question l'ordre démocratique en Afrique de l'Ouest et en Afrique dans son ensemble", a-t-il déclaré.

Le coup d'État du Niger a été considéré par la communauté internationale et la CEDEAO comme un coup d'État de trop et en plus de menacer d'une invasion militaire, le bloc a imposé de sévères sanctions économiques et de voyage.

Awa Kaderi, femme déplacée de la région de Tillaberi vivant désormais dans la périphérie de Niamey :

"Nous avons fui l'insécurité pour venir ici. Nous sommes fatigués. Certains jours je trouve de la nourriture, d'autres jours je ne trouve pas de nourriture. J'ai quitté mon lieu de résidence pour venir ici, mais jusqu'à présent, je suis fatigué, certains jours je Je ne peux pas trouver de nourriture. Certains jours, je peux travailler et d'autres jours, je ne peux pas travailler.