Libye : Tripoli célèbre l'été en redorant son blason

Alors que le soleil se couche sur le cœur historique de Tripoli, les Libyens commencent à affluer autour du lac et du "château rouge" du quartier de Saraya.

Ce soir là et durant tout l’été ils vont pouvoir s’amuser et se cultiver au gré des animations du Festival de l’été proposé par la municipalité.

Longtemps occultée par l'écrasante personnalité de Kadhafi, plombée par l’insécurité, la Libye renvoie souvent l’image d’un pays inhospitalier. Reem Shohoud estime qu’il faut combattre ces stéréotypes : "Cela envoie un message, non seulement en Libye, mais aussi au monde entier, que la Libye est en sécurité et qu'elle a de belles choses. Et le plus beau, c'est que nous nous développons d'année en année".

Grace à ce festival, l’administration locale entend faire revivre la vieille ville de Tripoli. Les quartiers délaissés de la ville ont été investis par des architectes, historiens, artisans et artistes, bien décidé a faire renaître la culture dans le coeur des habitants. Certains d’entre eux n’avaient encore jamais assisté à de tels évènements, comme l'explique Abdul Qudous : " En tant que citoyens, en tant que résidents de la ville de Tripoli, nous sommes bien sûr très heureux d'organiser ces soirées et ces événements. Ce sont des choses qui nous manquent en tant que citoyens et résidents. Nous ne pouvons pas organiser d'expositions, de rencontres ou de forums culturels".

Fondée par les Phéniciens au VIIe siècle avant J.-C., la médina de Tripoli a connu l'influence de plusieurs civilisations (romaine, grecque, ottomane). Au fil des années, seules les parties de l'est de la ville, où se situent la citadelle, convertie en musée, ont résisté à l’épreuve du temps.