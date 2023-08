USA : hommage à la contribution des femmes aux 50 ans du hip-hop

Les États-Unis célèbrent les 50 ans du hip-hop et les femmes n'ont pas été oubliées pour leur contribution à cette industrie musicale.

Elles ont été reconnues comme auteurs de chansons, rappeuses et même dj dans l'industrie du hip-hop qui a évolué au fil des ans depuis 1973.

Christin Smith, chercheuse, consultante indépendante explique que "les femmes ont joué un rôle majeur dans les quatre aspects de la culture hip-hop - graffiti, break dance, DJ et emceeing. Le hip-hop n'existe pas sans les femmes à tous les niveaux."

Depuis la sortie du premier disque de rap par un groupe exclusivement féminin, The Sequence, intitulé "Funk You Up" en 1979, les rappeuses ont toujours fait partie de la scène hip-hop depuis ses débuts. Les femmes se sont battues pour s'imposer dans le hip-hop et exiger d'être reconnues.

Msia Kibona Clark, Professeure à Howard University, raconte : "Vous aviez des voix comme MC Lyte, comme Yo-Yo, comme Roxanne Shante au tout début et plus encore au fur et à mesure que nous progressions, où il y avait ces voix féministes très fortes qui, par leur simple présence, résistaient au patriarcat, à la misogynie et au sexisme dans le hip-hop."

La rappeuse Rasheeda Frost a commencé sa carrière dans le hip-hop en 1981. Elle a du se battre pour percer dans ce monde dominé par les hommes : "En tant que femme emcee, il fallait gagner le respect, vous savez, et il fallait se montrer et se faire remarquer. Il fallait être capable de se battre avec les gars, et si on n'était pas capable de le faire, on n'y arrivait pas, surtout à Atlanta, où je participais à des spectacles avec un million de rappeurs masculins, alors que j'étais la seule femme à avoir obtenu un billet. Et moi, je dois travailler trois fois plus dur".

Les femmes sont passées d'une esthétique calquée sur celle des hommes, à l'affirmation de leur sexualité dans leurs textes, jusqu'à remplir des stades pour leurs propres concerts.

À l'occasion du 50e anniversaire du hip-hop, les rappeuses continuent de briller, prêtes à relever toujours plus de défis.