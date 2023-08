Italie : au moins 2 migrants morts et 30 disparus dans un naufrage

Au moins deux personnes sont mortes et plus de 30 sont portées disparues après le naufrage de deux bateaux transportant des migrants au large de l'île italienne de Lampedusa, a déclaré dimanche l'agence des Nations unies pour les migrations.

Les deux bateaux étaient partis du port de Sfax, en Tunisie, et transportaient respectivement 48 et 42 personnes.

Les garde-côtes italiens ont repêché les corps d'une femme originaire de Côte d'Ivoire et de son bébé d'un an.

Les autorités italiennes ont déclaré qu'elles enquêtaient sur les naufrages.

Le ministère de l'Intérieur du pays a déclaré que les chiffres de l'immigration par voie maritime avaient doublé cette année pour atteindre 92 000, contre 42 600 enregistrés au cours de la même période en 2022.

Plus de 1 800 personnes ont perdu la vie lors de la traversée de la Méditerranée centrale entre l'Afrique du Nord et l'Europe, considérée comme la plus meurtrière au monde.

L'Organisation internationale pour les migrations a déclaré que les chiffres réels étaient probablement beaucoup plus élevés.

En juillet dernier, l'Union européenne a signé un accord d'un milliard d'euros avec la Tunisie pour endiguer l'immigration clandestine.