Zimbabwe : "Emmerson Mnangagwa viole la loi", selon Nelson Chamisa

Nelson Chamisa, le principal dirigeant de l'opposition au Zimbabwe a accusé le président Emmerson Mnangagwa de violer la loi et de démanteler les institutions indépendantes pour s'accrocher au pouvoir.

Dans une interview accordée à l'Associated Press, Nelson Chamisa a également averti que toute preuve de manipulation par le parti au pouvoir de M. Mnangagwa lors des élections de ce mois-ci pourrait conduire à un "désastre total" pour une nation assiégée, en ruine économique et déjà sous le coup de sanctions des États-Unis et de l'Union européenne pour son bilan en matière de droits de l'homme.

M. Chamisa, qui défiera M. Mnangagwa et le parti au pouvoir, le ZANU-PF, lors du scrutin du 23 août, a dénoncé des actes d'intimidation généralisés à l'encontre de son parti d'opposition avant les élections.

M. Chamisa a déclaré que M. Mnangagwa avait utilisé des institutions telles que la police et les tribunaux pour réprimer les personnalités critiques, interdire les rassemblements de l'opposition et empêcher les candidats de se présenter.

Il a fait part d'une série de préoccupations qui indiquent que le pays, dont l'histoire est jalonnée d'élections violentes et contestées, pourrait se diriger vers une nouvelle élection.

Dans les zones rurales, loin des projecteurs internationaux, une grande partie des 15 millions de Zimbabwéens font leur choix politique sous la menace de la violence, a déclaré M. Chamisa, poussés à se rendre aux rassemblements du parti au pouvoir et contraints de soutenir M. Mnangagwa et l'Union nationale africaine du Zimbabwe - Front patriotique s'ils veulent rester en sécurité, voire en vie.

Selon M. Chamisa, certains ont le choix entre "la mort ou le ZANU-PF".

"M. Mnangagwa est clairement en train de déclencher une crise nationale", a déclaré M. Chamisa, leader du parti Citizens Coalition for Change, lors de l'entretien accordé à l'AP dans son bureau situé au 11e étage de la capitale, Harare.

"Il conduit le pays au chaos. Il est en train de provoquer l'instabilité. Il viole la loi. Il détruit les institutions du pays".

M. Mnangagwa a nié à plusieurs reprises les allégations d'intimidation et de violence de la part des autorités ou de son parti et a publiquement appelé ses partisans à agir pacifiquement pendant la campagne.

Mais la description par Chamisa d'un paysage politique hautement répressif dans le pays d'Afrique australe - où la destitution de l'autocrate Robert Mugabe en 2017 semble avoir été une fausse aube - est étayée par des rapports publiés par Amnesty International et Human Rights Watch avant les votes présidentiels, parlementaires et locaux qui auront lieu dans trois semaines.

Ces élections se dérouleront dans un contexte de "cinq années de répression brutale des droits de l'homme", selon Amnesty, depuis que M. Mnangagwa a pris le pouvoir à Mugabe à la suite d'un coup d'État et qu'il a remporté une élection présidentielle contestée par une marge infime face à M. Chamisa en 2018.

Dans son évaluation, Human Rights Watch a déclaré que les autorités zimbabwéennes ont "armé le système de justice pénale contre les opposants du parti au pouvoir" et que la préparation du vote n'a pas respecté les normes internationales en matière de liberté et d'équité.

Le Zimbabwe dispose d'importantes ressources minérales - dont les plus grands gisements de lithium très recherchés d'Afrique - et d'un riche potentiel agricole, et pourrait être d'une grande utilité pour le continent s'il obtenait la stabilité politique et économique qui lui échappe depuis des années.

Le Zimbabwe a été boudé par l'Occident pendant deux décennies en raison des abus commis sous le régime de Mugabe, décédé en 2019.

La destitution de M. Mugabe a fait descendre les Zimbabwéens dans les rues pour fêter l'événement, et M. Mnangagwa a promis que la démocratie et la liberté naîtraient du coup d'État.

Il a récemment affirmé que "le Zimbabwe est désormais une démocratie mature" sous sa direction.

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment qu'il s'agit d'un mirage et que Mnangagwa, âgé de 80 ans, ancien allié de Mugabe autrefois connu comme son homme de main, a été aussi répressif que l'homme qu'il a destitué.

Sous Mnangagwa, des critiques et des personnalités de l'opposition ont été emprisonnées, notamment Job Sikhala, membre de la CCC, qui est en détention depuis plus d'un an après avoir accusé des partisans du parti au pouvoir d'avoir tué un militant de l'opposition à coups de hache.

Certains ont subi des représailles judiciaires pour des critiques apparemment mineures, comme l'auteur de renommée mondiale Tsitsi Dangarembga, qui a été arrêté pour avoir participé à une manifestation réclamant de meilleurs services pour les citoyens.

Une décision de justice a disqualifié les 12 candidats du CCC à Bulawayo, la deuxième ville du pays, qui ne pouvaient pas se présenter aux élections, même si l'agence électorale a déclaré qu'ils s'étaient inscrits correctement.