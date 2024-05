Sécheresse : la moitié du Zimbabwe a besoin d'aide humanitaire

Environ la moitié de la population du Zimbabwe a un besoin urgent de nourriture et d'eau après la pire sécheresse que le pays ait connue en 40 ans, a déclaré jeudi l'agence humanitaire de l'ONU, qui a lancé un appel de 430 millions de dollars pour aider ceux qui en ont le plus besoin.

Environ 7,6 millions des 15 millions d'habitants du pays ont besoin d'une aide humanitaire "vitale", a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Mais l'agence demande aux donateurs l'argent nécessaire pour aider les 3,1 millions de personnes dans les districts les plus sévèrement touchés pour l'année à venir, a déclaré Edward Matthew Kallon, coordinateur humanitaire résident de l'ONU.

Une sécheresse provoquée par le phénomène climatique El Nino sévit dans une grande partie de l'Afrique australe et a laissé les hommes et les animaux dans une situation désespérée de manque de nourriture et d'eau. Le Zimbabwe, pays dépendant de l'agriculture et autrefois exportateur de denrées alimentaires, est l'un des plus durement touchés par la sécheresse.

Les récoltes de maïs pour la saison 2023-24 sont estimées à environ 700 000 tonnes, soit une baisse de 70 % par rapport à la saison dernière. Le Zimbabwe a besoin de 2,2 millions de tonnes par an pour répondre à la demande des humains et du bétail, selon les chiffres d'évaluation des récoltes du gouvernement.

Assistance alimentaire

L'appel de l'ONU précise que l'aide ira de l'assistance alimentaire aux transferts d'argent et à la construction de puits solaires qui fourniraient de l'eau potable aux personnes et au bétail affamé, comme les bovins qui sont une source essentielle de nourriture et de travail.

El Nino, un phénomène climatique naturel qui réchauffe certaines parties de l'océan Pacifique tous les deux à sept ans, a des effets variés sur le climat mondial. En Afrique australe, il provoque généralement des précipitations inférieures à la moyenne, mais cette année, la sécheresse a été la plus grave depuis des décennies.

En Afrique australe, il a provoqué des journées parmi les plus chaudes depuis des décennies dans certaines zones et des inondations dans d'autres, détruisant les moyens de subsistance dans une région où de nombreuses personnes dépendent de l'agriculture pour survivre.

Agriculture

Plus de 60 % de la population du Zimbabwe vit dans des zones rurales, cultivant la nourriture qu'elle consomme, et parfois de petits excédents qu'elle vend pour faire face à des dépenses telles que les frais de scolarité. La participation à l'économie monétaire étant relativement faible, nombre d'entre eux ne seront pas en mesure d'acheter de la nourriture, même lorsqu'elle sera disponible sur les marchés.

"Une action immédiate est nécessaire pour éviter les pertes en vies humaines et en moyens de subsistance au cours des prochains mois", peut-on lire dans le document d'appel de 45 pages.

Les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont plus vulnérables, tandis que le risque de violence sexiste, d'exploitation sexuelle et d'abus s'accroît en raison de la sécheresse, selon le document d'appel.

Au Zimbabwe, pays patriarcal, les enfants, en particulier les filles, doivent souvent parcourir de longues distances pour chercher de l'eau, ce qui met leur sécurité en danger. Près de 2 millions d'enfants, garçons et filles, pourraient être contraints d'abandonner l'école en raison de l'impact de la sécheresse, a déclaré l'agence des Nations unies.

La sécheresse pourrait également exacerber une épidémie de choléra en entraînant des problèmes d'hygiène, tels que l'absence de lavage des mains et la consommation d'eau provenant de puits pollués.