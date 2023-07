Ghana : le PANAFEST célèbre le panafricanisme

Des centaines de personnes ont assité au château d'Elmina, un des sites historiques du Ghana, à l'édition 2023 du PANAFEST, le festival panafricain qui vise à réunir les communautés africaines du monde entier. Une tradition en marche depuis 1992.

"Récupérer la famille africaine : affronter le passé pour faire face aux défis du 21e siècle" c’est sous ce thème que l’événement a été célébré.

"L'idée du panafricanisme est encore une idée en cours de formulation, de manifestation et de maturité, et cette idée de panafricanisme, qui consiste à rassembler le peuple africain pour qu'il se prenne en charge, mérite ses propres rituels et cérémonies, qui symbolisent le rassemblement de tous les peuples d'Afrique. ", a déclaré Rabbin Kohain Halevi, organisateur du Festival panafricain des arts et de la culture.

C’est dire l’intérêt du Festival. Alors qu’il se tient tous les deux ans, l’engagement a été pris pour en faire un événement annuel, tant il permet de vendre la destination Ghana.

"Les gens me demandent toujours comment va le Ghana parce que c'est la plaque tournante de tous ces trafics d'esclaves africains. Même s’il a été aboli, il est encore dans la mémoire des gens, alors ils veulent voir où il a eu lieu et c'est ici qu'il est temps pour eux de venir", a déclaré Nana Kojo Eduakwa, officiel ghanéen.

Venir pour se souvenir des souffrances infligées aux victimes du commerce transatlantique. Et découvrir le caractère résilient du continent.

"Ce n'est pas seulement une question de souffrance, même si la souffrance demeure. Je pense que ce qui nous relie aujourd'hui, c'est la résistance. C'est ce que nous conservons , parce que dans la culture brésilienne, il y a tellement de choses qui viennent d'Afrique et dont nous ne nous rendons compte qu'une fois que nous venons ici.", explique Luiza Horta, diplomate brésilienne

Au nombre de ces éléments figurent, l’engagement en faveur de la liberté, de la justice et de l’égalité. Et les progrès accomplis par le continent en dépit des défis auxquels il fait face.