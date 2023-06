Maroc : le festival Gnaoua "consacre les valeurs d'humanité"

Le festival Gnaoua musiques est ancré dans la tradition marocaine.

À Essaouira, sur la côte atlantique, cette célébration s'est donnée cette année pour pari de mettre en valeur et de décloisonner l'art ancestral gnaoua en créant des ponts avec le jazz ou le blues et en attirant un public jeune et urbain.

Avec sa mission de consacrer les valeurs d'humanité, de vivre-ensemble et de fraternité, ce festival s'est imposé dans les habitudes devenant une référence dans ce pays.

Musique spirituelle portée initialement par des descendants d'esclaves au Maghreb, elle a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel de l'Unesco en 2019.

Au programme de cette 24e édition, des artistes comme le guitariste cubain du mythique Buena vista social club Eliades Ochoa, le chanteur pakistanais Faiz Ali Faiz ou encore la musicienne reggae belge Selah Sue.

Les festivités ont démarré avec une parade des musiciens gnaouas autour de la vieille ville d'Essaouira. L'année dernière, pour la première fois de son histoire, les organisateurs ont opté pour un festival itinérant qui, après une première escale à Essaouira, a conduit les musiciens à Marrakech, Casablanca et Rabat.