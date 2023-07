Soudan : une coalition de l'opposition appelle à la fin des combats

L'alliance des Forces de la liberté et du changement, une coalition de l'opposition, veut s'impliquer dans la résolution de la crise soudanaise.

Au Caire, elle a appelé en début de semaine, à la fin des hostilités et au respect des différents processus de paix, celui de Jeddah piloté par l'Arabie Saoudite et les Etats-Unis, et de l'Igad qui propose un déploiement d'une force est-africaine. La coalition souhaite une entrée encadrée de cette force. Mais l'armée soudanaise s'oppose au déploiement de ces troupes accusant le président William Ruto de servir les intérêts des paramilitaires.

"Nous accepterons l'entrée des forces de l'Afrique de l'Est et de la communauté internationale, tout comme la communauté internationale l'a accepté dans le cadre de la MINUAD et du Darfour... Cependant, il devrait y avoir une préparation pour le déploiement de ces forces afin de surveiller le cessez-le-feu final dans le cadre du processus de fin de la guerre, et non pour occuper le Soudan" a détaillé Yasir Arman, membre du bureau exécutif des Forces de liberté et du changement.

Les Forces de la liberté et du changement ont exprimé la nécessité d'une solution politique globale et équitable au Soudan, qui aboutirait à la mise en place d'une armée soudanaise unifiée, et un gouvernement civil démocratique.

La réunion des Forces pour la liberté et du changement au Caire s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte de négocier une fin pacifique au conflit. Formée en 2019 à la suite des manifestations civiles de 2018, cette coalition est composée de nombreuses factions politiques et rebelles et constitue le principal groupe d'opposition soudanais.

Les Forces pour la liberté et du changement sont sous le feu des critiques de plusieurs groupes soudanais, tels que le Bloc démocratique et le Parti communiste soudanais, pour avoir signé l'accord du 5 décembre 2022, ils estiment qu'il ne répondait pas aux besoins et aux demandes du peuple soudanais.