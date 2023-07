Solomon Tsenoli : "La guerre en Ukraine impacte fortement l'Afrique"

Solomon Lechesa Tsenoli, vice-président de l'Assemblée nationale sud-africaine, a alerté sur le fait que le conflit en Ukraine porte gravement atteinte au continent africain, accusant les États-Unis d’avoir prolongé la situation en fournissant des armes à l’Ukraine : "Je pense que l'utilisation d'armes suivant le mode opératoire des États-Unis, quelles que soient les objections de ceux qui les contrôlent, est une erreur. Ce n'est pas approprié. On peut agir d'une manière qui menace toute la communauté et entraîner toutes sortes d'explosions consécutives dans le pays. Cela conduit à un préjudice encore plus grand que ce qui se serait produit."

Le Vice-président de l'Assemblée a ajouté que les effets de ce conflit ne se limitent pas à l'Europe de l'Est, mais qu'ils ont également un impact considérable sur l'Afrique :"Le président Ramaphosa et les autres dirigeants qui l'accompagnaient sont stupéfiants. Le fait de s'adresser aux deux pays pour demander la paix, pour ainsi dire, est une étape cruciale dans la politique mondiale et pour le continent africain lui-même, car c'est lui qui souffre le plus, même s'il n'est pas directement impliqué dans cette en guerre, et ce, en raison des routes d'approvisionnement désormais bloquées. Il est donc important que soient prises au sérieux, les initiatives de paix, que ce soit le plan de paix en 12 points proposé par la Chine, ou celui proposé par les sept dirigeants délégués de la médiation africaine , dont fait partie notre président. "

La délégation de médiation africaine avait prôné le mois dernier, la fin de la guerre devant Vladimir Poutine à saint Petersbourg, formulant des propositions que le Kremlin a jugé «très difficiles à mettre en œuvre».