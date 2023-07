Royaume-Uni : Christie's présente la plus grande exposition d’art arabe

L’exposition, intitulée « Art moderne et contemporain du monde arabe », réunit plus de 150 œuvres dont des peintures, des sculptures, des dessins et des installations datant de 1939 à 2023.

C’est une première, qui plaira à tous les amoureux d’art et de cultureselon Ridha Moumni, conservateur Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Christie's :

" La société Christie's intervient au Moyen-Orient. Elle constitue une passerelle entre les différentes régions du monde. Il nous semblait donc opportun de présenter cette exposition en cette période de l'année où de nombreuses personnes viennent de différentes destinations, y compris du monde arabe, pour exposer ces magnifiques œuvres d'art. Ces œuvres d'art proviennent toutes d'une seule région, le région arabe"

L’exposition est divisée en deux sections : Kawkaba et Emirati Art Reimagined. Le but est de familiariser le public avec des chefs-d’œuvre d’artistes de premier plan du monde arabe, en célébrant leur créativité, leur diversité et leur riche histoire culturelle.

Cet événement offre une occasion unique de contempler des œuvres d’éminents peintres et sculpteurs d’Asie occidentale et d’Afrique du Nord, dont beaucoup n’ont jamais été exposées au Royaume-Uni. Les visiteurs pourront découvrir les œuvres de l’artiste émirati Hassan Sharif, pionnier de l’art conceptuel, aux côtés d’œuvres d’artistes émiratis contemporains.

La plupart des œuvres présentées dans les deux expositions sont prêtées, dont une centaine par la Barjeel Art Foundation. Une trentaine d'entre elles seront mises en vente dans le courant de l'année.

Les œuvres d'art du Moyen-Orient présentent désormais un intérêt mondial, alors qu'elles n'étaient jusqu'à présent cantonnées qu'à un marché régional.

Cette exposition se tiendra jusqu'au 23 août.