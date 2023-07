RDC : la famille de Chérubin Okende porte plainte

Cinq jours après la mort de Chérubin Okende, tué par balles à Kinshasa, sa veuve, ses enfants, son père ainsi que ses frères et sœurs ont décidé de "saisir officiellement la justice congolaise. L’avocat de la famille, Me Laurent Onyemba, a déposé plainte contre "inconnus" auprès du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe.

Cette affaire survient alors que le climat politique est très tendu à l’approche des élections prévues en fin d’année.

Chérubin Okende, 61 ans, avait démissionné en décembre 2022 de son poste de ministre des transports en même temps que deux autres ministres pro-Katumbi. Moïse Katumbi venait alors d’annoncer sa candidature à la présidentielle ainsi que le retrait de son parti, "Ensemble pour la République", de la coalition au pouvoir.

A ce jour, plus d’une dizaine d’opposants ont annoncé leur intention de se présenter face à Felix Tshisekedi. Les principaux, dont Moïse Katumbi, considèrent que les instances électorales sont à la solde du pouvoir et préparent des élections biaisées risquant de mener à la fraude et au chaos.