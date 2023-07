Burundi : 61e anniversaire de l'indépendance et éloge de l'ATMIS

Les troupes burundaises de l'ATMIS, la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) ont célébré ce samedi le 61e anniversaire de l'indépendance de leur pays. D'ici 2024, le contingent de l'Atmis transférera progressivement ses activités aux forces somaliennes. Lors de la cérémonie, l'investissement des soldats burundais de la mission a été unanimement salué.

"C'est grâce à eux que le Burundi a énormément contribué à l'idéal de paix universelle à travers des solutions politiques ancrées dans la médiation et l'engagement constant en faveur de la paix et de la sécurité. Le Burundi n'a jamais hésité à s'investir dans les opérations de maintien de la paix qui représentent pour beaucoup l'unique espoir de retrouver la paix comme en Somalie et en Centrafrique", a souligné Mohamed El-Amine Souef, le chef de la Mission de transition de l'Union africaine.

"Avec plus de 3 000 soldats burundais engagés dans la plus grande opération de soutien à la paix de l'Union africaine, vous faites chaque jour la différence pour la sécurité du peuple somalien", a ajouté Anita Kiki Gbeho, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie.

Dans un autre registre, c'est sous le thème "Tous ensemble, contribuons au relèvement économique du pays pour atteindre une indépendance effective" que le Burundi a célébré l'anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.