Ethiopie : l'USAID "horrifiée" après la suspension de l'aide alimentaire

L'agence humanitaire américaine a déclaré à l'Associated Press qu'elle était horrifiée par les conditions de vie en Éthiopie, où les autorités locales ont signalé des centaines de morts de faim au cours des dernières semaines, après que les États-Unis et les Nations unies ont suspendu l'aide alimentaire destinée à un sixième de la population du pays en raison d'un vol massif de l'aide.

Dans une déclaration inhabituellement ferme envoyée par courriel à l'AP, l'Agence américaine pour le développement international (USAID) a qualifié la suspension de l'aide de "déchirante" et de mesure de dernier recours en raison de "l'ampleur extrême et de la coordination des détournements de l'aide alimentaire identifiés à travers le pays".

Des fonctionnaires américains ont déclaré en privé qu'il pourrait s'agir du plus grand vol d'aide jamais commis dans un pays.

Les États-Unis et l'ONU n'ont pas précisé qui était impliqué dans ce vol, qui a été découvert pour la première fois en mars dans la région du Tigré, au nord du pays, lorsque des tonnes de nourriture destinées à des personnes dans le besoin ont été trouvées en vente dans des sacs marqués du drapeau américain.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré que les fonctionnaires du gouvernement éthiopien étaient très impliqués. Le gouvernement, qui contrôle largement le processus d'acheminement de l'aide, rejette comme une propagande nuisible l'idée qu'il est le premier responsable de la disparition de l'aide. Il a accepté de mener une enquête conjointe avec les États-Unis, tandis que le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies mène une enquête distincte.

"Le vol de nourriture à cette population très vulnérable est inadmissible", indique le courriel de l'USAID après que l'AP a rapporté cette semaine que des fonctionnaires locaux et des chercheurs universitaires avaient enregistré plus de 700 décès liés à la famine dans le Tigré depuis le début de la suspension de l'aide alimentaire, il y a trois mois. Les fonctionnaires et les chercheurs ont établi un lien entre ces décès et la suspension.

Les États-Unis et l'ONU ont commencé à interrompre l'aide alimentaire au Tigré en mars et, début juin, ils ont étendu l'interdiction au reste de l'Éthiopie, où plus de 20 millions de personnes dépendent de cette aide.

Le Tigré a été l'épicentre d'une guerre de deux ans qui s'est achevée en novembre et qui a fait des centaines de milliers de morts. L'accès de l'aide au Tigré a été bloqué ou restreint pendant la majeure partie du conflit, et les fournitures humanitaires venaient à peine de revenir dans la région lorsque les États-Unis et l'ONU ont interrompu l'aide alimentaire.

Les États-Unis et l'ONU exigent que les fonctionnaires du gouvernement éthiopien soient exclus du processus de distribution de l'aide et demandent l'introduction de contrôles biométriques avant de reprendre les livraisons de nourriture, ce qu'ils espèrent faire dès le mois de juillet.

"Nous sommes horrifiés par les souffrances endurées par le peuple éthiopien et notre objectif est de reprendre l'aide alimentaire le plus rapidement possible, une fois que nous serons certains qu'elle est destinée aux personnes qui en ont besoin", a déclaré l'USAID dans son courriel.

Les États-Unis et l'ONU gèrent toujours des programmes nutritionnels et autres en Éthiopie, mais ceux-ci n'atteignent qu'une fraction des personnes qui en ont besoin en raison d'un manque de financement.