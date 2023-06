Tigré : près de 700 morts depuis la suspension de l'aide alimentaire

La faim a tué au moins 700 personnes dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, ces dernières semaines, après que les États-Unis et les Nations unies ont suspendu l'aide alimentaire, selon des responsables locaux et des chercheurs.

Les Nations unies et les États-Unis ont suspendu pour la première fois l'aide alimentaire au Tigré en mars, après la découverte d'un système de vol de blé destiné aux personnes dans le besoin. Ils ont étendu cette suspension au reste de l'Éthiopie au début du mois de juin, touchant ainsi 20 millions de personnes dans le besoin, soit environ un sixième de la population du pays.

La Commission de gestion des risques de catastrophes du Tigré a enregistré 728 décès liés à la faim dans trois des sept zones de la région depuis la suspension de l'aide alimentaire en mars. Les données sont basées sur les informations recueillies par les responsables de district, a déclaré le chef de la commission, Gebrehiwot Gebregziaher.

"La situation dans le Tigré est très difficile. Beaucoup de gens meurent à cause de la pénurie alimentaire", a déclaré Gebrehiwot.

Ce chiffre inclut 350 décès dus à la faim dans la zone nord-ouest du Tigré, qui accueille des milliers de personnes déplacées par un conflit de deux ans dans la région qui s'est achevé en novembre. À la mi-mars, les responsables de l'aide américaine ont trouvé suffisamment d'aide alimentaire pour 134 000 personnes sur le marché local de Shire, la plus grande ville de la zone.

Par ailleurs, des chercheurs de l'université de Mekele, dans la capitale régionale, ont recensé 165 décès dus à la faim dans sept camps de personnes déplacées à l'intérieur du Tigré depuis le début de la suspension de l'aide alimentaire. Il existe plus de 100 camps de ce type dans la région.

Les décès ont été signalés par les coordinateurs des camps aux chercheurs, qui étudient les personnes déplacées par la récente guerre. La plupart des décès concernent des enfants, des personnes âgées et des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, a déclaré un chercheur. Il a établi un lien direct entre ces décès et la suspension de l'aide.

Selon une mise à jour de l'ONU publiée le 14 juin, le nombre d'enfants admis dans les hôpitaux du Tigré pour cause de malnutrition a augmenté de 196% entre avril 2022 et avril 2023.

La récente guerre a rendu 5,4 millions des 6 millions d'habitants du Tigré dépendants de l'aide alimentaire. Pendant le conflit, les deux parties ont pillé les fournitures humanitaires et le gouvernement a restreint l'accès à l'aide, ce qui a conduit les enquêteurs de l'ONU à l'accuser d'"utiliser la famine comme méthode de guerre". Un cessez-le-feu signé en novembre a permis la reprise des livraisons d'aide dans la région.

Les travailleurs humanitaires ont déclaré à l'Associated Press que de hauts responsables du gouvernement éthiopien étaient très impliqués. Les États-Unis refusent de rétablir l'aide alimentaire tant qu'ils n'auront pas été retirés du processus de distribution de l'aide et que des contrôles plus stricts n'auront pas été mis en place.

Le gouvernement éthiopien qualifie de "propagande" néfaste l'idée qu'il est le premier responsable de la disparition de l'aide dans le Tigré et dans d'autres régions, mais il a accepté de mener une enquête conjointe avec les États-Unis, tandis que le Programme alimentaire mondial des Nations unies mène une enquête distincte.

Bien qu'ils aient suspendu les livraisons de nourriture, les États-Unis et le PAM continuent de mettre en œuvre des programmes de nutrition pour les femmes et les enfants. Toutefois, ces programmes ont été entravés par un manque de financement.