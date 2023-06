Sierra Leone : une femme tuée lors des troubles devant le siège de l'APC

En marge des élections présidentielles en Sierra Leone, les forces de sécurité ont violemment dispersé dimanche soir des partisans de l'opposition au siège du parti APC à Freetown. Une femme a été tuée dans les troubles, a déclaré un porte-parole de l'APC.

"Elle était au rez-de-chaussée de l'unité médicale. Elle est infirmière. Nous avons un petit dispensaire dans notre quartier général où elle travaillait", a déclaré le porte-parole.

Le fils de la femme, Ibrahim Conteh, âgé de 25 ans, a déclaré à l'AFP qu'il avait identifié le corps de sa mère à la morgue.

"J'ai besoin de justice. Je veux juste savoir" qui a tué ma mère, a-t-il dit à l'AFP en larmes.

La police n'a pas confirmé le décès, tout en disant avoir tiré des grenades lacrymogènes "pour disperser la foule qui dérangeait les passants sur la route".

Abu Bakar Kargbo, 42 ans, membre d'un parti d'opposition basé au Royaume-Uni, a déclaré à l'AFP que l'incident était "comme un film d'horreur".

"Au bout d'un moment, nous avons réalisé que des balles réelles étaient tirées", a-t-il déclaré. "C'était terrifiant... C'était comme la fin du monde."

Des journalistes de l'AFP ont vu du sang et des impacts de balles à l'intérieur du siège de l'APC tôt lundi.

Hannah, une secrétaire du parti qui n'a pas voulu donner son nom de famille, est revenue tôt lundi matin pour récupérer son sac et ses affaires qu'elle avait laissés la nuit précédente.

"Les gens dansaient et faisaient la fête dehors. Ils étaient heureux. Tout d'un coup, j'ai entendu des coups de feu et des gaz lacrymogènes", raconte-t-elle à l'AFP, la voix rauque.

"C'était vraiment traumatisant... J'ai pleuré."

Quelque 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à choisir entre 13 candidats pour la présidentielle, un scrutin aux allures de revanche de 2018 entre M. Bio, ancien militaire à la retraite de 59 ans qui brigue un second mandat, et M. Kamura, technocrate de 72 ans et chef du Congrès de tout le peuple (APC).

Le président sortant Julius Maada Bio est en tête de l'élection présidentielle en Sierra Leone avec 55,86% des voix après 60% du dépouillement, selon les chiffres partiels fournis lundi par la commission électorale.

Si les tendances se poursuivent, M. Bio serait réélu pour un second mandat puisqu'un candidat est élu dès le premier tour s'il recueille plus de 55% des suffrages.