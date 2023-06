Sénégal : des hommes armés en civil impliqués dans la mort de manifestants

Alors que des coups de feu retentissaient lors d'une manifestation dans la capitale sénégalaise, un homme vêtu d'un pantalon kaki et d'un t-shirt a tiré dans la poitrine de l'ami d'enfance de Cheikh.

Le jeune homme de 21 ans ensanglanté s'est effondré contre un mur, montrant sa blessure avec incrédulité.

Cheikh se trouvait à quelques centimètres de lui lorsque la balle a touché son ami, Khadim Ba, et l'a transporté d'urgence à l'hôpital dans une tentative infructueuse de lui sauver la vie.

Un rapport d'autopsie consulté par l'Associated Press a déclaré que Ba était décédé d'un "traumatisme thoracique par arme à feu" qui a commencé à l'avant de son corps et lui a percé le cœur et les poumons.

Il a été tué par balle le 1er juin, le jour même où le chef de l'opposition politique Ousmane Sonko a été reconnu coupable de « corruption de jeunes » et condamné à une peine de deux ans de prison.

"Quand je suis entré dans la pièce, j'ai soulevé le drap et je lui ai dit 'Khadim' son nom. Il n'a pas répondu. Puis j'ai senti quelque chose, j'ai commencé à pleurer », a déclaré le père de Khadim, Ibrahima Ba, assis dans sa maison à côté de sa femme, qui tenait son chapelet en écoutant une fois de plus la mort de son fils.

Khadim Ba était l'une des 23 personnes au moins tuées au début du mois au Sénégal lors des affrontements les plus meurtriers du pays entre la police et les manifestants depuis des décennies, selon Amnesty International.

Plusieurs personnes auraient été abattues à balles réelles par des hommes en civil qui semblaient se battre aux côtés de la police, selon des manifestants et des groupes de défense des droits.

Ces «nervis», un mot français pour «voyous» utilisé au Sénégal pour désigner les hommes armés à louer qui sont déployés pour mettre fin aux manifestations, seraient responsables de nombreux décès pendant les jours d'affrontements entre les partisans de Sonko et la police.

Cheikh, ami de Khadim, a déclaré à l'AP que lui et d'autres amis avaient reconnu le meurtrier présumé de Ba comme quelqu'un qui était proche d'un lutteur local bien connu.

Il se souvient avoir vu l'homme tirer sur des gens avec un pistolet alors qu'il se tenait devant la police anti-émeute.

L'AP ne peut pas vérifier de manière indépendante le compte de Cheikh et n'utilise pas son nom de famille car il craint des représailles pour avoir parlé aux médias.

Mais des images vidéo sur des sites de médias sociaux montrent des hommes sans uniforme tenant des armes à feu et se tenant aux côtés de la police pendant la série de manifestations.

Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, a déclaré que les manifestations dans ce pays d'Afrique de l'Ouest sont courantes de temps en temps, en particulier en période préélectorale, mais en comparant les manifestations du passé avec la situation actuelle, il a déclaré que la différence est l'excès recours à la force policière.

Il a déclaré que cette année, les manifestations ont eu lieu dans quelques villes "mais le nombre de morts a tout à fait doublé par rapport à 2021".

Gassama a déclaré que des photos et des vidéos prises par des citoyens montrent ces hommes "avec des fusils et des matraques (bâtons) réprimant les manifestants et je pense que non seulement certaines (personnes) sont mortes à cause de la police et de la gendarmerie mais beaucoup sont mortes à cause de ces privés". milices ».

Des hommes soupçonnés de faire partie du "nervis" recruté ont également été aperçus devant le siège du parti au pouvoir à Dakar, a déclaré à l'AP Ousmane Diallo, chercheur à Amnesty International.

Une personne travaillant pour une autre organisation de la société civile a déclaré avoir vu des jeunes hommes armés de fusils et habillés en civils monter à bord d'une demi-douzaine de camionnettes près du siège du parti au pouvoir le lendemain de la condamnation de Sonko.

Lorsqu'ils sont partis, les camions ont suivi les véhicules des forces de sécurité, a déclaré l'employé de l'organisation, qui n'était pas autorisé à parler aux médias de l'activité dont ils ont été témoins.

Le gouvernement sénégalais a nié que des civils armés aient collaboré avec la police.

Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a déclaré cette semaine que les autorités avaient ouvert une enquête sur les scènes décrites dans les vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Lors d'une conférence de presse à laquelle assistaient plusieurs membres du gouvernement cette semaine, le Premier ministre sénégalais, Amadou Ba, a déclaré aux journalistes que "des enquêtes sont ouvertes (en cours) pour déterminer les causes des décès et les responsables".

Il a ajouté qu'en raison des violentes manifestations et de la destruction de biens privés et publics, les dommages économiques, financiers, émotionnels et de réputation subis par la nation « sont incalculables ».

Lors des manifestations pro-Sonko en mai et ce mois-ci, certains participants ont détruit des magasins, des stations-service, des voitures et des bus bordant les rues, barricadé des routes et mis le feu à des pneus.

Les dégâts ont coûté au pays des millions de dollars, selon le gouvernement, qui a déclaré que les manifestants constituaient une menace pour la démocratie.

Des organisations de défense des droits de l'homme ont accusé les forces de sécurité de procéder à des arrestations arbitraires et de recourir à une force excessive, notamment en utilisant des armes à feu pour réprimer les manifestations.

En vertu du droit international, les forces de l'ordre ne doivent utiliser des armes à feu que dans des circonstances exceptionnelles, telles qu'un risque imminent de blessure grave ou de mort.

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Seif Magango, a déclaré cette semaine que la décision des forces de sécurité du pays d'utiliser des balles réelles "crée un précédent négatif pour le Sénégal".