Une cheffe ghanéenne manque de battre le record du marathon culinaire

La cheffe ghanéene Failatu Abdul-Razak n’est pas parvenue à battre le record du monde du marathon culinaire. Elle a passé plus de 120 heures, c'est-à-dire plus de cinq jours d'affilée derrière les fourneaux, dans un hôtel de Tamalé, capitale de la région Nord et troisième ville du Ghana.

Alors qu’elle figurait en tête du record mondial du marathon de la cuisine, le coordinateur du défi Kafui Dey, a déclaré dimanche que la cheffe n’a pas respecté les directives strictes établies par Guinness World Records, elle aurait enfreint les règles de pause, selon son équipe.

Ce concours de cuisine avait suscité un vif émoi au Ghana.

Des hommes politiques, dont le vice-président Mahamudu Bawumia, de nombreuses célébrités et même l'armée ghanéenne ont soutenu Failatu Abdul-Razak tout au long du concours de cuisine.

Malgré l'échec de sa tentative, la cheffe a remercié ses supporters, déclarant que leur "soutien a été déterminant tout au long de ce voyage".