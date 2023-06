Mali : 15 morts dans une collision entre 2 cars et un camion de bétail

Quinze personnes sont mortes et 32 ont été blessées mardi dans le sud du Mali dans une collision entre deux cars transportant des passagers et un camion chargé de bétail, a annoncé le ministère chargé des Transports.

Les deux cars étaient en route pour Mopti (centre) quand ils ont heurté un camion de dix tonnes transportant du bétail et circulant en sens inverse, indique le ministère dans un communiqué qui ne donne pas plus de détails.

L'accident, survenu entre Fana et Konobougou (sud), "serait causé par l'excès de vitesse et la somnolence des conducteurs", ajoute la même source.

Les accidents de la route sont fréquents au Mali et sont généralement dus au mauvais état des routes et des véhicules et à des défaillances humaines. L'année dernière, plus de 680 personnes ont été tuées dans des accidents de la route et quelque 8 200 ont été blessées.