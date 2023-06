Kenya : réflexion autour des "villes durables"

Nairobi, la capitale du Kenya. Encore appelée ‘’ ville verte au soleil’’, la mégalopole Située à 1 795 mètres au-dessus du niveau de la mer, bénéficie de températures douces tout au long de l'année. La mégalopole a abrité cette semaine, la deuxième session de l'Assemblée des Nations unies pour l'habitat.

Occasion de cerner l’architecture des villes durables. Profitant notamment des opportunités qu’offre la nature.

"Heureusement, au Kenya, nous sommes très verts, car nous tirons une grande partie de notre énergie de l'hydroélectricité et de la géothermie, mais nous pouvons en exploiter davantage. Nairobi étant une ville verte, nous bénéficions de plus de huit heures d'ensoleillement. Pouvons-nous exploiter une partie de ce soleil et l'utiliser pour alimenter nos bâtiments ? Comment gérer les déchets que nous produisons dans les bâtiments, afin qu'ils ne deviennent pas des ressources gaspillées ?''. s'interroge Nickson Otieno, consultant en développement durable, Niko Green.

Nairobi est connue aussi pour son parc. Véritable havre de paix pour la flore et la faune au milieu de la ville, il s’étend sur 117 kilomètres carrés. Considéré comme le seul parc au monde situé dans une capitale, il est menacé par la poussée démographique.

"Nous avons les quartiers en développement, comme Rongai, nous regardons ces townships émergents qui exercent vraiment une pression énorme en termes de poussée de certaines des zones vertes que nous avons, ce la pose problème au bétail et la faune qui se déplaçaient librement dans ces endroits. Il y a quelques années, nous avons eu un incident au cours duquel des lions se sont promenés dans les rues, ce que nous n'avions pas vu depuis des générations. Cela nous montre que nous devons repenser notre façon de coexister, de développer nos infrastructures tout en conservant la richesse de la nature que nous avons connue en tant que ville. '', explique Nickson Otieno.

Alors que les villes du monde entier doivent faire face aux défis du changement climatique causé par l'homme, les zones périphériques offrent encore une vie saine.

"Aujourd'hui, nous parlons du changement climatique, nous parlons de l'importance de l'air pur. Ici, nous avons un environnement au milieu de la ville où l'air n'est pas pollué. Vivre à la périphérie, du côté sud, c'est le paradis parce qu'on ne respire pas toutes les absurdités, les déchets, le bruit et tout le reste. C'est très important pour le parc", affirme David Mascall, écologiste.

De nombreuses villes dans le monde ont promis de planter davantage d'arbres qui absorbent le carbone afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.