Theatre : le quotidien de jeunes maliennes dans "Et on se raconte"

"Et On se raconte" est une pièce de thèatre proposée par sept jeune fille orignaire de la ville de Mopti, a l'occasion du festival malien dénommé "les Praticables". Dans une cour familiale, le spectacle "ET ON SE RACONTE ! " s'ouvre sur une scène de mariage heureux qui, rapidement, vire à la tragédie - un mariage forcé. C'était le 13 décembre dernier.

La représentation a lieu en plein air dans une cour familiale dans le quartier Bamako Koura de la capitale malienne.

Il s'agit d'une nouvelle perspective artistique et citoyenne aux thématiques évocatrices des plaies de la société mandingue. Ici, il est question de vécu quotidien, de sensibilisation et d'émancipation pour génération aux idées modernes.

La troupe dirigée par Jeanne Diama, metteuse en scène déploie son talent a tout l'air compagnie professionnelle.

"On essaye de convaincre les gens de ne pas faire les choses qui peuvent amener des conséquences, comme si on choisit les mariages forcés". Explique la lycéenne Mariam Sidibé, membre de la troupe.

La jeune fille ajoute que "si tu forces ta fille à se marier, elle peut avoir des mauvaises idées dans la tête. On peut dire, elle va se tuer, elle va s'enfuir ".

Depuis 2011, les habitants de Mopti sont confrontés au jihadisme. Les recrues peuvent se cacher au sein de la même famille qui subit la violence

Et à ce sujet, Coumba Traoré, autre jeune comédienne de la troupe déclare : "on voit que les terroristes, surtout à Mopti, ce sont les gens qui sont très proches, mais à cause de l'argent ou des petits trucs, là, ils vont prendre les armes. Il y en a certains même qui ont perdu leur maman. Il y en a certains qui ont perdu leur fils alors que la personne qui l'a tué peut être le voisin".

Jeanne Diama, a encadré les ateliers d'écriture à Mopti. La metteuse en scène a voulu laissé le talent s'exprimer chez les filles.

"Si je regardais logiquement les choses, c'est leur histoire à elles, c'est pas mon histoire. Et donc du coup, pour ne pas m'approprier leur histoire, j'ai décidé de pousser encore plus les ateliers d'écriture pour que l'histoire qu'on va entendre, c'est leur histoire, celle qu'elles ont écrite avec mon aide bien sûr, Mais que ce soit leur histoire écrite par elles pour montrer qu'ils ont tous ces problèmes là et c'est ces problèmes là qui les freine. Et montrer aussi à quel point ils sont intelligents et à quel point ils sont dotés d'une réflexion qui peut construire le Mali de demain" confit-elle.

La préparation d'une tournée nationale du spectacle 'ET ON SE RACONTE!' est en cours. Les lycéens de Mopti partageront leurs expériences avec les jeunes d'autres régions du Mali.