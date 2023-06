Tensions diplomatiques à la frontière israélo-égyptienne

Trois soldats israéliens tués lors d’une fusillade à la frontière avec l’Egypte ont été enterrés dimanche.

Selon les autorités égyptiennes, les soldats auraient été tués par un agent de sécurité alors qu'il poursuivait des trafiquants de drogue.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à déclare l'incident de " grave et inhabituel, et à souligner qu’il fera "l'objet d'une enquête approfondie".

"Nous tirerons toutes les conclusions nécessaires concernant nos actions le long de la clôture de la frontière sud. Cette clôture, construite en 2013, a stoppé l'afflux d'infiltrés illégaux en Israël. Toutefois, la contrebande se poursuit et des terroristes tentent de temps à autre de franchir la clôture et de nuire à nos forces. Nous allons revoir les procédures, les méthodes d'opération et les mesures afin de minimiser la contrebande et de s'assurer que de telles attaques tragiques ne se reproduisent pas," a déclare Benjamin Netanyahou au cours de la réunion hebdomadaire de son cabinet à Jérusalem, un jour après la fusillade.

L'armée israélienne affirme que des produits de contrebande d'une valeur d'environ 400 000 dollars ont été saisis par ses forces au cours de l'opération nocturne.

Selon elle, deux soldats israéliens, un homme et une femme, postés dans un endroit isolé le long de la frontière ont été abattus tôt samedi matin.

Leurs corps ont été découverts après qu'un officier supérieur ait été incapable de les contacter par radio.

Quelques heures plus tard, après une opération de recherche, l'assaillant présumé a été encerclé et une fusillade a eu lieu.

Un troisième soldat a été tué, ainsi que le tireur, qui, selon l'armée israélienne, était un policier égyptien. Un autre soldat a été blessé lors de cet échange.

Les deux soldats israéliens dont les corps ont été retrouvés tôt samedi à un poste de garde près de la base militaire de Harif ont été identifiés comme étant Lia Ben Nun, 19 ans, et Ori Izhak Iluz, 20 ans.

Ohad Dahan, également âgé de 20 ans, a été tué au cours de la chasse à l'homme qui s'est déroulée plus tard dans la journée de samedi, a indiqué l'armée.

Un quatrième soldat israélien, un sous-officier, a été légèrement blessé.

Ben Nun a été enterré dimanche dans la ville de Rishon Lezion, dans le centre d'Israël.

Les funérailles d'Iluz ont eu lieu dans la ville de Safed, dans le nord du pays, et celles de Dahan dans la ville d'Ofakim, dans le sud.

La zone frontalière entre l'Égypte et Israël a rarement été marquée par la violence.

En 1978, L'Égypte devient le premier pays arabe à faire la paix avec Israël à la suite des accords de Camp David.