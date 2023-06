Boxe : l'américaine Claressa Shields réclame l'égalité salariale

Claressa Shields, double médaillée d’or olympique en 2012 et 2016 et championne du monde des poids moyens est devenue la première femme à obtenir un salaire à 7 chiffres en boxe.

Celle qui a été élevée dans la pauvreté peut se vanter d’avoir suffisamment gagné d’argent. Et est devenue riche à 28 ans. Mais l’américaine dénonce encore les inégalités salariales entre homme et femmes dans sa discipline.

"Je dirais que nous ne bénéficions pas du même temps de télévision, de la même promotion, du même salaire et de la même promotion. C'est ce que je dirais. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ma plateforme et de m'assurer que j'obtienne tout cela. Et je pense que je suis bien payé. Mais vous savez, Canelo (Alvarez) a signé un contrat de 365 millions et je n'ai pas encore signé de contrat de 365 millions. Ce n'est donc pas égal", explique l'américaine.

Samedi, l’américaine a confirmé une nouvelle fois l’immensité de son talent en défaisant par décision unanime, la mexicaine Maricela Cornejo. Conservant ainsi son titre de championne unifiée des poids moyens.

''S'il y a quelqu'un d'autre que vous pouvez appeler la "plus grande femme de tous les temps", montrez-le-moi. Mais pour l'instant, c'est moi et ça a toujours été moi. Et quand vous pensez à 'GWOAT' et que vous cherchez 'GWOAT' sur Google, c'est moi qui apparaîtrai. Tout comme lorsque vous tapez "GOAT" sur Google, Muhammad Ali apparaîtra.’’, a déclaré Claressa Shields.

Les boxeuses ont montré qu'elles pouvaient faire salle comble, mais elles ne sont pas aussi bien rémunérées que les hommes dans le même sport. Regrette cet ancien manager de boxe.

"Elles n'ont pas le même salaire. Et c'est comme dans n'importe quelle autre profession où les femmes n'ont pas encore rattrapé leur retard. Il y a encore du chemin à faire. Et elles prennent des coups tout comme les hommes. Elles saignent comme les hommes, mais elles ne sont pas payées comme les hommes.". a souligné Jackie Kallen, ex-manager de boxe.

Claressa Shields a sans nul doute raison d’exiger l’égalité salariale. Son parcours chez les professionnelles plaide en sa faveur : 14 succès en autant de combats.