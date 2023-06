Vers un traité international contre la pollution plastique ?

Un projet de traité international sur les plastiques est attendu fin novembre. La décision a été prise par 175 nations à Paris. Cet instrument juridique contraignant permettra de lutter contre la pollution plastique.

"Il n'y a plus d'interventions sur ce point. "Il en est ainsi décidé", a déclaré Gustavo Meza-Cuadra, Président du Comité intergouvernemental de négociation du forum.

Ce texte appelé ‘’ projet zéro’’ est attendu avant une réunion prévue à Nairobi. Le traité contre la pollution plastique devant être adopté en 2024.

Selon le Programme des Nations unies pour l’environnement, les débris plastiques tuent chaque année plus d'un million d'oiseaux de mer et 100 000 mammifères marins. Chez l'homme, des morceaux microscopiques de plastique ont été détectés dans le sang, le lait maternel et le placenta.

"Nous voyons que la tendance est que d'ici 2050, il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans. C'est pourquoi nous devons prendre des mesures internationales pour résoudre ce problème. Les efforts nationaux ne suffiront pas. C'est pourquoi nous avons besoin d'une interdiction internationale. Et plus elle sera rapide, mieux ce sera", a déclaré Camila Zepeda, négociatrice mexicaine.

Mais des écuelles subsistent. Des grands pays producteurs de matières plastiques notamment la Chine et l’Arabie Saoudite n’ont pas manqué de faire part de leurs frustrations lors de la réunion de Paris.