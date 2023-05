Afrique du Sud : l'ombre de Poutine plane sur le Sommet des BRICS

Les ministres des Affaires étrangères russe et chinois devraient rencontrer leurs homologues du bloc économique des BRICS au Cap jeudi, en prélude à un sommet plus important des dirigeants des pays en développement en Afrique du Sud en août, auquel le président russe Vladimir Poutine pourrait participer alors qu'il est inculpé par la Cour pénale internationale (CPI).

L'Afrique du Sud a laissé entendre, sans le dire explicitement, qu'elle n'arrêterait pas M. Poutine s'il décidait de se rendre au sommet principal des BRICS à Johannesburg, bien qu'elle soit tenue de le faire en tant que signataire du traité de Rome de la CPI.

Les BRICS sont un bloc d'économies émergentes composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, et leurs dirigeants, dont le Chinois Xi Jinping, ont été invités au sommet qui se tiendra du 22 au 24 août.

Tout voyage de M. Poutine - et le Kremlin n'a pas dit s'il y participerait - attirerait davantage l'attention sur les relations entre l'Afrique du Sud et Moscou. L'Occident craint manifestement que l'économie la plus développée d'Afrique ne s'aligne sur la Russie et n'entraîne dans son sillage d'autres pays en développement, à un moment où les tensions mondiales s'exacerbent.

Ces inquiétudes ont éclaté au grand jour au début du mois lorsque l'ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud a convoqué une conférence de presse à Pretoria et a accusé le pays de fournir des armes à la Russie pour sa guerre en Ukraine. Le gouvernement sud-africain a nié cette allégation, mais la visite d'un cargo russe à la principale base navale d'Afrique du Sud, près du Cap, en décembre, fait l'objet d'une enquête.

Alors que l'Afrique du Sud n'a pas encore fait connaître sa position officielle concernant le mandat d'arrêt contre M. Poutine, son ministère des Affaires étrangères a déclaré mardi que les personnes voyageant pour la réunion de jeudi des ministres des Affaires étrangères des BRICS et les dirigeants qui participeront au sommet principal dans trois mois bénéficieraient d'une immunité diplomatique standard.

Toutefois, ces privilèges "n'annulent pas les mandats d'arrêt qui pourraient avoir été délivrés par un tribunal international à l'encontre d'un participant à la conférence", a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Clayson Monyela, dans une allusion indirecte à M. Poutine.

Cela signifie que le mandat d'arrêt de la CPI serait toujours applicable si M. Poutine se rendait en août, même s'il est très peu probable que l'Afrique du Sud l'arrête. Le président russe ne s'est rendu dans aucun pays signataire du traité de la Cour internationale depuis qu'il a été inculpé en mars pour crimes de guerre liés à l'enlèvement d'enfants en Ukraine.

Loin de M. Poutine, le principal sommet des dirigeants des BRICS pourrait être l'un des plus importants de la courte histoire du bloc, selon les analystes. Des progrès pourraient être réalisés sur deux questions cruciales. Les BRICS pourraient être élargis à de nouveaux membres tels que l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis. Le bloc pourrait également adopter une résolution sur la création d'une monnaie des BRICS.

Ces mouvements au sein d'un groupe comprenant la Russie et la Chine pourraient être considérés comme "un défi économique direct pour les États-Unis", a déclaré William Gumede, professeur associé à l'École de gouvernance de l'Université de Witwatersrand à Johannesburg et analyste des BRICS.

"Les BRICS pourraient revêtir un aspect très différent (...) et (ils) changeraient la dynamique du pouvoir mondial", a déclaré M. Gumede.

Les responsables des BRICS ont déclaré en avril qu'au moins 19 pays - dont les principaux producteurs de pétrole que sont l'Arabie saoudite, l'Iran et les Émirats arabes unis - avaient posé leur candidature pour devenir membres. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a également confirmé qu'une monnaie des BRICS serait discutée.

Les discussions pourraient débuter cette semaine, lorsque le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang, rencontreront M. Pandor et d'autres homologues du Brésil et de l'Inde.

Bien que l'introduction d'une monnaie commune dans des pays dont les structures économiques sont très différentes présente des complications, M. Gumede a déclaré qu'une décision formelle en ce sens pourrait être considérée comme une "déclaration politique" majeure et une tentative d'amorcer la "dédollarisation" de certaines régions du monde.

Les États-Unis "devraient répondre, d'une manière ou d'une autre", a déclaré M. Gumede.

Les réunions des BRICS font suite à un sommet des dirigeants du Groupe des sept au Japon qui a été dominé par les États-Unis et les autres économies avancées du monde qui ont étendu les sanctions contre la Russie en guise de punition pour son invasion massive de l'Ukraine et qui ont trouvé des moyens de contrer les politiques économiques de la Chine.

Tout en accusant l'Afrique du Sud de fournir des armes à la Russie et d'aller à l'encontre de sa neutralité déclarée dans la guerre en Ukraine, l'ambassadeur américain Reuben Brigety a également fait référence à l'accueil par le pays des prochaines réunions des BRICS et à la manière dont elles ont été présentées par certains au sein du bloc comme le "contrepoint" du G7, la réunion de l'autre camp.

Brigety a fait savoir que les États-Unis surveillaient la situation.

"Nos fonctionnaires ont exprimé de sérieuses inquiétudes quant à l'articulation explicite de la configuration des BRICS en tant que, je cite, "contrepoint" du G-7", a déclaré M. Brigety. "Bien entendu, l'Afrique du Sud est libre de choisir ses partenaires diplomatiques et économiques comme elle l'entend, tout comme les États-Unis d'Amérique".

Et d'ajouter : "Il ne s'agit pas d'intimidation, comme je l'entends souvent dans ce contexte. Il ne s'agit pas de menaces. C'est ainsi que fonctionne toute relation."