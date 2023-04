BRICS : l'Ukraine plaide pour l'arrestation de Poutine en Afrique du Sud

Une délégation d’universitaires et des organisations de la société civile ukrainienne était en Afrique du Sud pour un plaidoyer en faveur de l'arrestation du président russe dans le pays.

Vladimir Poutine doit participer en août au sommet Brics, bloc Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, organisé par Pretoria alors qu’il est sous le coup d’un mandat d’arrêt émis en mars la CPI pour son rôle dans la crise en Ukraine.

"Nous aimerions parler au parti au pouvoir, l'ANC. Il est temps qu'une délégation sud-africaine d'un certain niveau se rende à Kiev, qu'elle voie de ses propres yeux ce qui se passe et qu'elle exprime sa position.'', a déclaré le Professeur Olexiy Haran, Professeur de politique comparée, Université nationale de Kiev-Mohyla.

Mais Pretoria joue depuis le début du conflit russo-ukrainien la carte de neutralité. Une position qui rend difficile l’idée de l’arrestation de Vladimir Poutine sur son sol.

"C'est comme le fait que Poutine vienne ici et qu'il ne soit pas arrêté, ce sera crucial pour l'Ukraine, comme pour l'émotion.'' , explique Oleksandra Romantsova, directrice exécutive du Centre pour les libertés civiles et les droits de l'homme, lauréate du prix Nobel de la paix.

Elle a a suggéré que le président russe pourrait assister au sommet des BRICS via Zoom - ou envoyer un ministre qui n'est pas recherché par la CPI.

Et d'ajouter : "Nous avons compris que ce n'est pas si facile. C'est une politique mondiale et tout cela, mais pour nous, l'Afrique du Sud est un endroit où les gens se battent pour la liberté, pour l'égalité et pour la dignité. Et comme Mandela, il est connu de tous les Ukrainiens. Si cela se produit ici, ce sera une grande déception".

Au début de l’année, l’Afrique du sud a organisé un exercice militaire commun avec la Chine et la Russie. Preuve sans nul doute de la vitalité de l’axe Pretoria-Moscou.