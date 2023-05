Kenya : visite du ministre russe des affaires étrangères

Le ministre russe des affaires étrangère est à Nairobi. Au centre de cette visite qui intervient quelques jours seulement après celle de son homologue ukrainien sur le continent, le commerce, des questions humanitaires, l’éducation, et la coopération au sein des Nations unies.

Lundi dans la capitale Kényane, Sergei Lavrov a évoqué notamment le mémorandum de l'ONU sur les céréales.

"Le mémorandum ONU-Russie n'est pas du tout mis en œuvre. Nous avons la possibilité d'exporter des produits agricoles en contournant le cadre de ce mémorandum. Mais, sans aucun doute, si le secrétaire général de l'ONU avait réussi à mettre en œuvre tout ce qu'il demandait et ce qui est inclus dans le mémorandum, l'impact sur les marchés des denrées alimentaires et des engrais serait bien plus positif.", a déclaré Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères.

La question des céréales a sans nul doute occupée une place de choix lors des échanges entre Sergei Lavrov et William Ruto. Le Kenya faisant face à une sécheresse accrue qui entrave sa production agricole.

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, le contient est de plus en plus courtisé par les deux pays. La Russie annonce un sommet Russie-Afrique du 26 au 29 juillet à Saint-Pétersbourg.