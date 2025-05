Un groupe d'étudiants moscovites vêtus d'uniformes et de robes datant de la Seconde Guerre mondiale, a dansé sur des airs anciens lors de la troisième valse annuelle de la Victoire à Moscou, mardi.

Les organisateurs indiquent qu'environ 400 personnes se sont réunies pour l'occasion, dont certains survivants de la guerre qui n'ont pas combattu, ce qui constitue le cœur du public.

« Je pense que des événements comme celui-ci devraient être organisés plus souvent. Nous devrions en faire la propagande, ne pas le laisser tomber dans l'oubli, en parler à la jeune génération, l'intéresser, car il s'agit vraiment d'un événement important et solennel de notre histoire. C'est grâce à nos anciens combattants que nous vivons dans ce monde et que nous respirons cet air, nous devrions apprécier ce moment et nous en souvenir. », a déclaré Argen Abdurakhmanov, étudiant.

L'Union soviétique a perdu environ 27 millions de personnes au cours de la Seconde Guerre mondiale. Ce chiffre comprend à la fois le personnel militaire (environ 8,7 millions) et les civils (environ 18 millions) qui sont morts au combat, de faim, de massacres, de travail forcé et d'autres causes liées à la guerre.

Il s'agit du nombre de morts le plus élevé de tous les pays pendant la Seconde Guerre mondiale.