Tunisie : des journalistes protestent contre une justice "aux ordres"

Les journalistes tunisiens ont protesté jeudi contre les lois antiterroristes "répressives" qui, selon eux, sont utilisées pour intimider les médias, après l'emprisonnement pour cinq ans d'un journaliste en début de semaine.

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le siège du syndicat national des journalistes à Tunis, la capitale, en scandant : "Nous sommes des journalistes, pas des terroristes" : "Nous sommes des journalistes, pas des terroristes" et "Liberté pour la presse tunisienne".

Le rassemblement fait suite à l'utilisation par un tribunal, mardi, des lois antiterroristes pour porter à cinq ans la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de Khalima Guesmi, journaliste à la station de radio Mosaïque FM, qui avait fait appel d'une condamnation à un an d'emprisonnement prononcée en novembre.

Khalima Guesmi a été reconnu coupable d'avoir intentionnellement divulgué "des informations relatives à des opérations d'interception, d'infiltration, de surveillance audiovisuelle ou de collecte de données", a déclaré son avocat après le dernier jugement.

"Il y a une orientation (politique) franche et claire vers le verrouillage et la répression, qui vise les médias désobéissants", a déclaré Mahdi Jlassi, président du syndicat des journalistes.

"Nous tirons une nouvelle fois la sonnette d'alarme contre le recul des libertés dans ce pays et les poursuites judiciaires qui visent des journalistes, des avocats, des syndicalistes et d'autres personnes pour des commentaires, des articles ou même une chanson."

Lundi, deux étudiants tunisiens ont été arrêtés après avoir publié sur les réseaux sociaux une chanson satirique critiquant la police et les lois contre la consommation de drogues.

Une vingtaine de journalistes sont actuellement poursuivis pour leur travail, a ajouté M. Jlassi.

Mardi, plusieurs groupes de défense des droits et syndicats locaux et internationaux ont mis en garde "contre la gravité de l'orientation répressive des autorités actuelles" et ont appelé les militants et la société civile "à se mobiliser pour défendre les libertés et les droits de l'homme".

Ces groupes ont critiqué le déclin des libertés civiques en Tunisie depuis que le président Kais Saied a lancé un vaste coup de force le 25 juillet 2021.