Nigeria : Eni et Shell accusées de pollution pétrolière à Bayelsa

Le nettoyage d'un État nigérian pollué par le pétrole coûterait 12 milliards de dollars.

Le nettoyage de la pollution pétrolière qui dure depuis des décennies et le rétablissement de la santé environnementale dans un seul des Etats producteurs de pétrole du Nigeria coûteront au moins 12 milliards de dollars, ont indiqué des enquêteurs mardi.

L'Etat de Bayelsa, où vivent quelque deux millions de personnes, "est en proie à une catastrophe humaine et environnementale aux proportions dévastatrices", ont-ils averti dans un rapport très attendu.

Situé dans la région du delta du Niger, Bayelsa est l'endroit où le pétrole a été découvert pour la première fois en Afrique dans les années 1950 et où les sociétés Shell et Eni opèrent depuis des décennies.

"La région, qui abritait autrefois l'une des plus grandes forêts de mangroves de la planète, riche en diversité et en valeur écologiques, est aujourd'hui l'un des endroits les plus pollués de la planète", indique le rapport.

"Au moins 12 milliards de dollars sont nécessaires pour nettoyer les sols et l'eau potable, réduire les risques pour la santé des populations et restaurer les forêts de mangroves, essentielles pour stopper les inondations".

L'enquête, qui a duré quatre ans, a été menée par la commission pétrolière et environnementale de l'État de Bayelsa, un groupe international d'experts et de personnalités qui ont travaillé à la demande du gouvernement local.

Elle a appelé Shell et Eni, dont les filiales locales opèrent toujours dans la région, à payer une partie de la facture.

"Nous demandons au nouveau PDG de Shell, Wael Sawan, avant de vendre les derniers actifs pétroliers terrestres de Shell, de s'engager immédiatement à payer sa part de la facture de 12 milliards de dollars", a déclaré le président de la commission, John Sentamu, membre de la Chambre des Lords britannique et ancien archevêque de York.

Dans une déclaration écrite, Shell a déclaré qu'elle n'avait pas vu le rapport et qu'elle ne pouvait donc pas répondre à ses conclusions pour le moment.

Eni a également déclaré qu'elle n'avait pas été consultée au sujet du rapport et a rejeté les allégations de "racisme environnemental" formulées par la commission.

En réponse à la demande de commentaire de l'AFP, l'Eni a déclaré qu'elle "mène ses activités conformément aux meilleures pratiques environnementales internationales du secteur, sans distinction de pays".

Les deux entreprises ont attribué la plupart des déversements de pétrole au sabotage et au vol.

"Quelle que soit la cause d'un déversement, nous nettoyons et remettons en état les zones touchées par des déversements provenant de nos installations", a déclaré un porte-parole de Shell.

L'Eni a également déclaré que la société "s'engage à remédier dans tous les cas" aux déversements.

- Une litanie de problèmes -

Le rapport s'appuie sur plus de 2 500 éléments de preuve, dont 500 entretiens et l'analyse de 1 600 échantillons de sang provenant de la population locale.

Au fil des ans, "un baril et demi de pétrole a été déversé à Bayelsa pour chaque homme, femme et enfant vivant aujourd'hui dans l'État".

Selon le rapport, l'ensemble du delta du Niger subit l'équivalent de la catastrophe de l'Exxon Valdez chaque année depuis 50 ans.

Le désastre du pétrolier de 1989 a déversé près de 42 millions de litres de pétrole brut au large des côtes de l'Alaska.

Le rapport souligne l'impact potentiellement considérable de la pollution pétrolière et gazière sur la santé.

"Les contaminants hautement toxiques qui provoquent des brûlures, des problèmes pulmonaires et des risques de cancer sont très répandus.

Un échantillon d'eau souterraine contenait des produits chimiques toxiques dont la concentration était plus d'un million de fois supérieure aux limites de sécurité.

Défaillances systémiques

Les chercheurs ont imputé la crise aux "défaillances systémiques des compagnies pétrolières internationales, avec la complicité des classes politiques du Nigeria et d'un État régulateur nigérian dysfonctionnel".

Selon le rapport, le montant payé par les compagnies devrait être basé sur la quantité de pétrole pompée depuis le début de l'exploitation commerciale et "peut-être pondéré pour refléter les antécédents de la compagnie en matière de pollution".

"L'énorme souffrance causée par la pollution pétrolière dans mon royaume me frappe, m'étouffe et me regarde en face tous les jours", a déclaré le roi Dakolo, chef traditionnel de Bayelsa, lors d'un témoignage devant la commission.

"Les dirigeants mondiaux parlent de payer pour les pertes et les dommages causés par le climat. Les compagnies pétrolières pourraient commencer par rendre compte des dommages causés dans mon État.

Le rapport intervient quelques jours après que la Cour suprême britannique a jugé qu'il était trop tard pour qu'un groupe de Nigérians poursuive Shell à la suite d'une marée noire survenue en 2011 au large des côtes.

Le géant de l'énergie, qui a enregistré cette année le bénéfice annuel le plus élevé de son histoire, doit faire face à d'autres batailles juridiques en Grande-Bretagne, notamment contre 50 000 plaignants nigérians qui intentent des poursuites pour d'autres déversements.