Nigeria : la cheffe Hilda Baci bat le record du marathon culinaire

Plus d'une centaine de repas, près de 3000 portions servit, 100 heures et 40 minutes plus tard, la cheffe nigériane Hilda Baci établit le nouveau record mondial Guiness du plus long marathon culinaire individuel.

Hilda cuisine depuis jeudi dernier, lorsqu'elle a entrepris de battre le record mondial de 87 heures et 45 minutes, établi en 2019 par l'indienne Lata Tondon.

"Je ressens un grand soulagement, je suis très heureuse; très fière. Le nombre de participants était très inattendu, ça m'a vraiment surpris. Honnêtement, je suis très heureuse, très satisfaite et reconnaissante, et je suis impatiente de découvrir ce que l’avenir me réserve," raconte Hilda Baci, cheffe et propriétaire de restaurant.

À 15 heures, lundi, la cheffe avait cuisiné pendant plus de 97 heures dans la zone de Lekki à Lagos, devenant ainsi une sensation nationale dans le pays d'Afrique de l'Ouest.

Cet exploit qui n'a pas encore été officiellement reconnu par le Guiness world records a été motivé, selon Hilda, par une volonté de montrer à quel point les jeunes Nigérians sont travailleurs et déterminés mais aussi celle de faire campagne pour les jeunes Africaines qui sont mises à l'écart dans la société.

"Qu'est-ce qui nous a incités ou m'a poussé à viser les 100 heures ? Il n'y a rien eu d'extraordinaire. Ce sont mes amis qui m'ont convaincu de le faire et qui m'ont poussé à le faire en me disant : "Tu sais, tu peux vraiment faire 100 heures. Oui, je pense que ce serait bien que tu le fasses. Je pense qu’atteindre les 100 heures sera plus difficile pour quelqu'un plutôt que les 96 heures, parce que ça semble tellement énorme. Et puis mon frère m'a dit : "Si tu penses que tu peux le faire, tu dois le tenter," rajoute la cuisinière record.

Bien que le mouvement ait démarré lentement jeudi, Hilda est devenue une sensation virale grâce à une vague massive de soutien de la part des Nigérians.

Des milliers d'habitants et de célébrités dont Tiwa Savage, Burna Boy et Wizkid l'ont encouragée tout au long de son périple, pour la plupart via les plateformes de streaming.

"Je me sens tellement bien, je suis tellement excitée d'avoir vu Hilda battre le record du Guinness et établir un nouveau record, oh mon Dieu, je suis vraiment très heureuse et cela vient d'une Nigériane," s'exclame Angel Emmanuel, créatrice de contenus.

Des marques telles que Vesti, Zaron Cosmetics et bien d'autres ont également apporté leur soutien.

Après qu'elle a battu le record, le président Muhammadu Buhari a déclaré sur Twitter ce lundi comme un grand jour pour le Nigeria.