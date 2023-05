La vice-présidente colombienne Francia Marquez en tournée africaine

La vice-présidente de Colombie, l'afro-colombienne Francia Marquez, est en tournée dans plusieurs pays d'Afrique, sur fond de polémiques et de vives critiques de l'opposition conservatrice

"Aujourd'hui s'ouvre un chapitre fondamental des relations internationales de la Colombie pour la coopération Sud-Sud, la justice raciale et climatique, et les réparations historiques", a annoncé sur son compte Twitter la vice-présidente, en amont de son voyage "en Afrique du Sud, au Kenya et en Ethiopie".

Forte personnalité, très ancrée à gauche, Francia Marquez est devenue à 41 ans la première femme noire vice-présidente de Colombie avec l'élection à l'été 2022 de l'opposant de gauche Gustavo Petro, dont elle était la colistière.

Une cinquantaine de personnes l'accompagneront dans sa tournée.

L'objectif affiché est de renforcer les liens avec le continent noir, en particulier sur les thèmes de la paix, la réconciliation, le genre, l'égalité raciale et la défense de l'environnement, a expliqué Mme Marquez sur une radio nationale.

Annoncé depuis plusieurs semaines, ce voyage est vivement critiqué par la droite conservatrice, pour son coût supposé ou encore son bilan carbone.

La sénatrice Maria Fernanda Cabal, toujours très virulente contre Mme Marquez, l'a ainsi accusée "d'aller faire la fête en Afrique". Et l'hebdomadaire de droite Semana a dénoncé un "coûteux safari".

"C'est une forme d'attaque vicieuse. Je suis déjà allée en Europe et aux Etats unis, et personne n'a regardé combien j'avais dépensé", a rétorqué la vice-présidente. "Le problème c'est qu'il s'agit de l'Afrique" et qu'ils ont "une vision coloniale qui ne leur permet pas de voir plus loin". Cette tournée doit "renforcer les relations diplomatiques", alors que "pendant de nombreuses années, la Colombie a tourné le dos au continent africain", et que "le moment est important" pour le regarder comme un "partenaire", a-t-elle justifié.

"du racisme pur et simple"

"Le message subliminal" des critiques envers Mme Marquez "est que vous pouvez aller en Europe mais pas en Afrique", a commenté de son côté le président Petro, dénonçant "du racisme pur et simple". "La Colombie doit s'adresser au monde entier, à toute l'humanité. Dans notre pays, il y a des Noirs et des Mulâtres, nous venons aussi d'Afrique. La culture et les intérêts communs nous rassemblent", a-t-il plaidé.

L'accession de Mme Marquez aux hautes sphères du pouvoir en 2022 a révélé le racisme caché qui persiste en Colombie, où près de 9% des 50 millions d'habitants sont d'origine africaine.

Née dans une famille pauvre de la région de Cali, la vice-présidente est devenue mère célibataire à seize ans, a fui son pays sous les menaces de mort, a étudié le droit et est devenue une écologiste de premier plan, remportant le prix Goldman, connu comme le prix Nobel des écologistes.

Elle a joué un rôle clé dans l'élection du président Petro, et figure parmi les 100 personnalités de l'année 2022 désignées par le magazine Times.