France : l'Afrique bien représentée à la 20e Coupe du monde de slam

L'Afrique envoie cinq représentants parmi les 20 candidats de la "Coupe du monde de slam", à Paris, lors d'un festival de la poésie déclamée.

La Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali et le Mozambique participaient déjà en 2022.

Cette année, on peut compter sur le retour de la République du Congo.

L**'Afrique** est le deuxième continent le mieux représenté à cette compétition, où concourent 12 Européens, du Portugal à la Russie, un Haïtien, un Japonais et un Québécois.

L'Italie avait remporté les éditions 2021 et 2022 de ce tournoi, divisé en quarts de finale qui se tiendront mardi et mercredi, les demi-finales auront lieu jeudi soir et la finale le vendredi 19 mai.

Le principe est de déclamer son propre texte, dans sa langue sous-titrée, sans musique ni accessoire autre que le micro. Le public départage les candidats en les notant.

Le festival Grand Poetry Slam, créé à Nantes en 2004, puis parti vers Bobigny en banlieue parisienne, a investi la capitale en 2011, dans le quartier populaire de Belleville.

Il se tient de lundi soir jusqu'à dimanche.

Un "Slam national", championnat de France, a lieu de jeudi à dimanche.