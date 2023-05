France : "Les Flammes" célèbrent la diversité du rap

Dans la nuit de jeudi à vendredi s’est tenue la première cérémonie des Flammes, qui vise à célébrer le rap, au théâtre du Chatelet à Paris.

Cette cérémonie vient combler, selon les deux organisateurs et les rappeurs de Secteur A, le vide laissé par les Victoires de la Musique qui n'ont jamais réussi à s'approprier le rap et les sous-catégories qui lui sont associées.

Or, en France, ce sont ces genres qui arrivent en tête des classements et engrangent le plus de Stream.

Compositeurs, producteurs, réalisateurs, artistes ou encore labels ont été récompensés pour leur travail et leur carrière dans l’industrie musicale.

Le prix de l’album rap de l’année a été décerné à Dinos pour son album "Hiver à Paris".

La chanteuse d’origine malienne Aya Nakamura, l’artiste française la plus écoutée dans le monde a été couronné artiste de l’année au côté de Gazo.

Triomphe également pour Tiakola, qui a remporté trois prix dont celui de l’album néo pop de l’année.

Animée par l'humoriste et comédienne Fadily Camara, la cérémonie sera ponctuée par la remise de 21 prix et de nombreuses prestations musicales. Quatorze artistes se sont produit en direct. Parmi eux, Dinos, Gazo, Prince Waly et la rappeuse Ronisia.

Les Flammes ont donc commencé à réparer les impairs des Victoires, qui n’ont jamais su comment s’y prendre avec le rap, pourtant partie intégrante de musique populaire française et ce depuis près de quarante ans.

De 2007 à 2019, le rap a été inclus dans la catégorie "Album de musique urbaine de l'année" des Victoires de la musique.

"Le terme 'urbain' est réducteur. Les rappeurs font du rap. Ils ne sont pas 'urbains'. Ce ne sont pas des 'urbanistes'', insistent les fondateurs. Cependant, le duo a recours au terme 'urbain', afin que "ceux qui l'utilisent comprennent de quoi nous parlons", tout en promouvant le terme "cultures populaires".

Fary, star du stand-up, a assuré le show d'ouverture, se moquant gentiment des rappeurs qui égratignent la langue française: "Gazo, il peut faire des ratures à l'oral".

Cette nouvelle cérémonie, "c'est ce qui manquait: rap, RnB et nouvelle pop dominent les charts, les programmations des festivals, inspirent la pop culture comme le rock l'a fait auparavant, mais ne sont pas récompensés à leur juste valeur", exposeTom Brunet, co-fondateur de YARD.

Ce média et agence de communication et d'évènementiel est à l'initiative des Flammes avec Booska-P, média estampillé "cultures populaires". Sans oublier Smile, une agence de conseil.

Le ticket rap, RnB, néo pop domine le Top 10 des meilleures ventes d'albums en France, puisqu'en 2022 Clara Luciani (10e) était la seule artiste issue de la variété.

De quoi valider la création des Flammes, diffusées en direct sur la chaîne YouTube de Booska-P, sur la plateforme 6play, sur Twitch (sur l'adresse du streameur Maxime Biaggi) et en différé sur W9.