Afrique du Sud : le danger des latrines à fosse dans les écoles

C'est un piège mortel qui aurait dû être éradiqué il y a des années. Pourtant, dans de trop nombreuses écoles d'Afrique du Sud, les élèves doivent encore utiliser des latrines à fosse.

Ce village se trouve à la périphérie de la ville de Polokwane, dans la province septentrionale de Limpopo, à plus de 400 kilomètres de Johannesburg, la ville la plus peuplée d'Afrique du Sud.

Comme dans de nombreux villages de cette partie du pays, l'eau courante et les toilettes à chasse d'eau restent introuvables.

Les toilettes de la crèche sont très rudimentaires : des huttes en tôle avec des trous couverts dans le sol en béton. Ici, des enfants de trois ans à peine utilisent des latrines à fosse. Les tout-petits, qui n'ont pas fini de porter des couches depuis longtemps, doivent apprendre à les utiliser en toute sécurité, et ce n'est pas seulement la propreté qui pose problème.

Florina Ledwaba, directrice du centre Jupiter Pre-school and Crèches, explique que certains enfants ont peur de tomber dans le trou.

"Certains enfants ne peuvent pas s'y habituer (aux latrines à fosse/toilettes). Les enfants un peu plus âgés, de 2 à 3 ans, préfèrent utiliser les toilettes d'apprentissage de la propreté parce qu'ils ont peur de la fosse. C'est parce qu'ils peuvent voir le trou et qu'ils craignent de tomber dedans. Ils ne sont pas en sécurité, pas du tout en sécurité" a-t-elle déclaré.

Il y a presque dix ans (2014), Michael Komape, 4 ans, est mort noyé dans une latrine à fosse de son école dans le village de Chebeng.

Son nom est désormais synonyme de lutte pour fournir aux élèves des écoles rurales sud-africaines des installations sanitaires dignes.

"C'est douloureux et nous espérons que le gouvernement ou même quelques bons samaritains auront pitié de nous et nous aideront à réparer notre zone/communauté, en particulier les zones/communautés rurales. Nous perdons tellement d'enfants car les parents préfèrent les envoyer dans de meilleures écoles alors que nous sommes là pour servir la communauté. S'ils continuent à les retirer, nous aurons du mal à subvenir à nos besoins. C'est très douloureux. Cela nous dérange beaucoup et lorsque nous entendons parler à la télévision d'enfants tombant dans des latrines à fosse, nous nous inquiétons parce que demain, cela pourrait être nous", déclare Ledwaba.

Dans cette province, 210 écoles n'utilisent que des latrines à fosse, soit un total de 65 940 élèves contraints d'utiliser des installations insalubres.

À l'école secondaire de Seipone, également à Ga-Mashashane, les élèves utilisent désormais ce que l'on appelle des "toilettes VIP" - des fosses améliorées et ventilées - qui sont de solides structures en briques contenant des sièges de toilettes pour couvrir la fosse.

Les élèves en âge de fréquenter l'école secondaire ne risquent pas de tomber dans l'ouverture de petite taille. Mais la puanteur qui émane des fosses les accueille dès qu'ils s'approchent à moins d'un mètre de la structure.

À Seipone, une école surpeuplée où certains élèves suivent leurs cours sous un arbre, plus de 300 élèves se partagent trois latrines à fosse.

Au début de la pause déjeuner, garçons et filles font la queue pour utiliser les latrines, qu'ils partagent avec leurs professeurs.

Tebogo Makgoka, 17 ans, est un représentant des élèves de l'école secondaire Seipone.

"J'aimerais beaucoup que nous disposions de nouvelles toilettes, de toilettes en bon état et de toilettes propres. Cela signifierait que notre sécurité et notre santé sont prises en compte. Nous serons en sécurité", dit-il.

Makgoka fait partie des élèves qui ont récemment organisé des manifestations contre le ministère de l'éducation pour protester contre le maintien des latrines à fosse dans les écoles rurales d'Afrique du Sud.

À moins de 30 kilomètres de Ga-Mashashane, Chebeng fait partie d'une litanie de villages situés le long de l'autoroute menant à la ville urbaine de Polokwane. C'est dans ce minuscule village que Michael Komape, âgé de 4 ans, est mort.

Un matin de 2014, son père James Komape a reçu un appel téléphonique glaçant l'informant que son fils était mort après être tombé dans l'une des latrines à fosse de l'école.

Komape a raconté à l'Associated Press qu'il s'était précipité à l'école pour trouver Michael flottant toujours dans la mare d'excréments, tandis que les responsables de l'école et la police attendaient que des pathologistes viennent récupérer son corps.

La mort de Michael a mis en lumière le sort de milliers d'enfants dans les écoles rurales d'Afrique du Sud et un nouvel outil en ligne permettant de suivre les progrès du gouvernement dans l'éradication des fossoyeurs a été baptisé en son honneur.

"Sa mort nous fait très mal. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons que le nom de Michael continue de contribuer à l'éradication des latrines à fosse par le biais d'une application, afin que toute personne dont les enfants fréquentent une école équipée de toilettes à fosse puisse utiliser l'application et que nous puissions l'aider", explique M. Komape.

L'application Michael Komape Sanitation Progress Monitor, développée par le centre juridique d'intérêt public Section27, contient une liste de toutes les écoles de la province de Limpopo qui utilisent encore des latrines à fosse, ainsi que les progrès réalisés pour les éradiquer.

Le tribunal a ordonné au gouvernement de mettre à jour les informations tous les six mois, et les groupes juridiques comme Section27 peuvent utiliser ces informations pour demander des comptes au gouvernement sur la base d'informations actualisées qui n'auraient pas été rendues publiques autrement.

"Après la mort de Michael, nous avions conclu un accord avec le gouvernement pour qu'il se débarrasse de toutes les latrines à fosse dans nos écoles et nos communautés où les enfants sont en danger. Cependant, lorsque nous regardons autour de nous, ils n'ont réparé que celles qui se trouvaient près de l'école de Michael et de notre maison. Lorsque nous nous rendons sur d'autres sites/zones, nous constatons que de nombreux enfants sont toujours en danger et nous ne voulons vraiment pas qu'une telle chose se reproduise", ajoute Komape.

Une autre organisation de défense des droits, Equal Education, a inspecté les latrines à fosse dans les écoles et a déclaré à l'Associated Press que l'utilisation continue des latrines à fosse