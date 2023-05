Italie : la restitution des objets coloniaux fait débat

L'Italie est depuis longtemps victime de vols d'œuvres d'antiquités et s'efforce depuis des décennies de récupérer les vases étrusques, les statues de l'époque romaine et d'autres trésors qui ont été pillés sur son sol et vendus à des musées du monde entier.

Cependant, le pays doit se rendre à l'évidence qu'il a lui aussi volé un butin dans ses collections muséales : les reliques d'un empire colonial brutal dont le pays n'a pas encore pris toute la mesure.

L'anthropologue Gaia Delpino examine des bocaux contenant des spécimens de coton libyen, de graines de tournesol érythréennes et de haricots somaliens au Musée des civilisations de Rome. Elle fait partie d'une équipe de directeurs de musées, de chercheurs universitaires et d'érudits qui ont effectué un "recensement" des collections des 498 musées publics d'Italiens afin de vérifier exactement ce qu'elles contiennent.

Cette enquête intervient alors que les musées et les gouvernements d'Europe et d'Amérique ont opéré un changement radical dans la restitution des objets culturels aux pays et communautés d'origine. Ces musées estiment qu'ils ne peuvent plus conserver les objets en toute bonne conscience s'ils ont été acquis à la suite de violences historiques, d'une occupation coloniale, d'un pillage ou d'une guerre.

Andrea Viliani, directeur du musée des civilisations de Rome, estime que l'Italie est un peu en retard par rapport aux autres pays européens, mais qu'elle a un rôle unique à jouer, étant donné qu'elle a été à la fois auteur et victime de pillages.

"L'Italie est un pays qui sait très bien ce que signifie posséder des œuvres qui ont été retirées d'autres contextes, parce qu'elle a aussi été victime de pillages, de destructions, d'énormes dégâts, de violations de son patrimoine culturel", déclare-t-il.

Le parti "Frères d'Italie"

L'audit italien, commencé sous le gouvernement précédent, se poursuit sous la direction da la Première ministre Giorgia Meloni, dont le parti "Frères d'Italie" a ses racines dans le parti néo-fasciste qui a succédé au dictateur Benito Mussolini.

Le régime fasciste de Mussolini est surtout associé aux colonies italiennes d'Afrique du Nord, qui couvraient l'Érythrée, l'Éthiopie, la Libye et la Somalie, ainsi qu'un protectorat en Albanie.

L'empire a débuté à la fin du XIXe siècle, mais Mussolini a tenté de l'étendre, avant d'être contraint d'y renoncer après la Seconde Guerre mondiale, l'administration finale de la Somalie par l'Italie s'achevant en 1960.

L'objectif de l'audit est de fournir un rapport au ministère de la culture d'ici le milieu de l'année, puis d'organiser un symposium international au cours du second semestre afin de discuter des résultats.

"Ce n'est pas le travail d'un directeur de musée ou des employés d'un musée de décider de restituer ou de décider qui est le propriétaire d'un objet. Il est de notre devoir de faire des recherches, d'examiner les documents, de connaître l'origine des objets, leur biographie, et de donner aux responsables politiques la possibilité de décider de la meilleure façon possible du destin des objets et des œuvres d'art", ajoute M. Viliani.

"Restituer ou pas"

Le Musée des civilisations se lance dans une refonte radicale de son mode de fonctionnement, de ses collections problématiques et de la narration du passé colonial de l'Italie, en commençant par une exposition préliminaire qui ouvrira en juin prochain.

Dan Hicks, l'archéologue d'Oxford qui a été le fer de lance du mouvement de restitution des bronzes du Bénin et d'autres objets culturels, affirme que l'argument "conserver et expliquer" n'est pas valable et que l'Italie a raison de se joindre à d'autres musées européens pour restituer son butin.

_"L'évolution que nous observons en Italie est extrêmement importante._Ils admettent bien sûr qu'une grande partie de ces conversations sur la restitution et les objets coloniaux dans les musées européens ne porte pas sur ce qui est exposé, mais sur ce qui est caché dans les réserves. Et je pense que beaucoup de gens sont surpris lorsqu'ils apprennent que la plupart des musées ne comprennent pas vraiment tout ce qu'ils détiennent", ajoute-t-il.

Même le Vatican a pris en marche le train de la restitution, a récemment rendu à la Grèce les trois fragments des marbres du Parthénon qu'il avait conservés pendant deux siècles. "C'est le septième commandement. Si tu as volé quelque chose, tu dois le rendre", a expliqué le pape François.

Pour l'Italie, la question de la restitution n'est pas totalement inconnue : elle a été le fer de lance de cadres juridiques visant à rapatrier des milliers d'antiquités volées ces dernières décennies sur son sol par des "tombaroli" (pilleurs de tombes) sans scrupules.

Elle a récupéré tant de butin qu'elle a récemment inauguré le Musée de l'art récupéré, où les objets restitués passent du temps à Rome avant d'être réexpédiés dans les régions où ils ont été volés.

Au fil des ans, l'Italie a restitué de nombreux objets de l'époque de l'Holocauste et d'autres objets volés. En 2005, le pays a rendu à l'Éthiopie le gigantesque obélisque d'Axum (160 tonnes), dont Mussolini avait ordonné l'envoi à Rome en 1937 après que ses troupes eurent envahi l'Éthiopie.