Sénégal : l’opposition appelle à manifester en soutien à Sonko

La coalition de l'opposition sénégalaise, F24, a déclaré mardi qu'elle organiserait des rassemblements face à la menace d'interdire à Ousmane Sonko de participer aux élections présidentielles après sa condamnation en appel pour diffamation.

Son élimination éventuelle modifierait considérablement la compétition et pourrait également entraîner des violences de la part de ses partisans.

"Nous appelons le peuple sénégalais et les forces vives de la nation à se mobiliser pour qu'au-delà de la marche du F24 le 12 mai, le 19 soit une grande manifestation pour faire échec à toutes ces perspectives d'obstruction à la candidature du président Ousmane Sonko à travers le pays et dans la diaspora," annonce Malick Gakou, membre de la coalition Yewwi Askan Wi.

Des tensions politiques également ont été attisées par le refus de M. Sall d'exclure la possibilité de briguer un troisième mandat présidentiel, ce qui, selon ses opposants, serait inconstitutionnel.

"Macky Sall a fait ses sondages et il sait qu'il ne peut plus diriger ce pays. Il ne veut briguer un troisième quinquennat que pour continuer à faire souffrir le peuple sénégalais. Et pour ce faire, il veut écarter tous les leaders qui pourraient le gêner dans sa tentative de prise de pouvoir. Aujourd'hui, il s'en prend à Ousmane Sonko, mais nous devons savoir qu'il nous a tous dans le collimateur," s’exclame Déthié Fall, membre de la coalition Yewwi Askan Wi.

Ousmane Sonko n'a fait aucune déclaration publique depuis lundi. Il affirme être victime d'un complot du gouvernement visant à faire échouer sa candidature.

Le gouvernement a nié cette accusation.