Tunisie : l’attaque de la synagogue de la Ghriba était préméditée

Le ministre de l'Intérieur tunisien, Kamel Fekih, a déclaré jeudi que le garde national à l'origine de l'attaque qui a tué cinq personnes et douze blessés cette semaine avait intentionnellement visé la synagogue Djerba dans un acte prémédité.

Kamel Fekih, a appelé les services de sécurité à rester vigilants face à toute tentative de déstabilisation du pays.

"J'appelle toutes les forces de sécurité à être plus vigilantes et préparées à faire face à tout acte portant atteinte à la sécurité du pays et de la société, y compris (la sécurité) des étrangers qui se trouvent en Tunisie pour le travail, le tourisme ou les rituels religieux comme dans le temple de la Ghriba."

Les autorités tunisiennes ont révélé le nom du tireur, Wissam Khazri, et ont déclaré qu'il avait planifié l'attaque, sans toutefois en expliquer les raisons.

Le ministre a également déclaré que le tireur avait été tué par les forces de sécurité moins de deux minutes après son arrivée à l'extérieur du complexe de la synagogue et a salué le courage des forces de sécurité impliquées.

"Nous saluons ces héros des différentes forces de sécurité pour les sacrifices qu'ils ont consentis afin de maintenir la Tunisie en sécurité, et elle le restera, malgré les tentatives désespérées de la déstabiliser".

Le parquet antiterroriste français a ouvert une enquête sur l'attentat ; un citoyen français figure parmi les victimes.

La Tunisie est embourbée dans des crises politiques et économiques, et l'attaque de la synagogue est un nouveau coup porté à son industrie touristique autrefois florissante ainsi qu'à une communauté juive dynamique.

L'attaque de la synagogue pourrait avoir un impact sur l'industrie touristique du pays bien que deux jours après le drame, les touristes étaient de nouveau présent dans les rues de Djerba.