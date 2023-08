USA : en Californie, un camp d'été pour jeunes juifs de couleur

Dans le nord de la Californie, un camp d’été accueille des jeunes Juifs de couleur.

Mettant l’accent sur la pluralité du judaïsme de la diaspora, le camp Be'chol Lashon se démarque de la plupart des colonies juives.

Ses fondateurs ont souhaité créer un espace sûr où les Juifs de couleur se sentiront normaux et pourront participer à des discussions sans tabou sur la race et l'identité.

"La mission du camp c'est d'offrir un espace où une grande variété de Juif puisse se sentir en sécurité et de les familiariser à cette expérience multiculturelle. Cet endroit est très spécial pour moi car il a joué un rôle énorme dans la création des bases de ma connaissance de moi-même. C'est un lieu qui se concentre sur l'apprentissage et l'identité d'une manière vraiment ludique et innovante", raconte Satya Sheftel-Gomes, conseillère au Camp Be'chol Lashon.

Depuis plus de 14 ans, ce centre fonctionne comme une famille élargie pour les campeurs qui sont souvent les seuls enfants juifs de couleur dans leur ville natale, et qui sont traités davantage comme des curiosités que comme des membres à part entière des communautés juives ou noires.

Satya explique qu'il est primordial "d'avoir un endroit où l'on puisse parler de l'intersection entre le fait d'être racisé et le fait d'être juif."

Be’chol Lashon est certes un camp d’été inclusif pour les enfants juifs de couleur, mais il reste ouvert à tous les jeunes qui désirent apprendre les pratiques juives traditionnelles en s’inspirant de la diversité de la vie juive dans le monde entier.