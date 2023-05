Soudan : l'ONU alerte sur la situation humanitaire

Khartoum, une ville fantôme trois semaines après le début des affrontements entre l’armée les paramilitaires. Les combats ont déplacé plus de 335 000 personnes et poussé 115 000 autres à l'exil vers les pays voisins, selon l'ONU qui s'attend à huit fois plus de réfugiés.

"Nous constatons maintenant des déplacements internes dans 14 des 18 États, environ 72%, soit environ 240 000 de ces nouveaux déplacements internes ont été signalés dans l'ouest et le sud du Darfour uniquement.'', explique Paul Dillon, porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations.

Dépouillée de sa population, la ville est soumise à la loi des pillards. Les plus courageux essaient de sauver ce qu'ils peuvent.

"Le propriétaire égyptien de ce bâtiment est reparti dans son pays d'origine et m'a confié le bâtiment. Des pilleurs sont venus et ont tout pris - téléviseurs, or, ordinateurs. Ce n'est pas le Soudan que nous connaissons", explique Ahmed en-Nur Fadlulmevla, résidant de Khartoum.

Alors que des tractations pour une issue pacifique se poursuivent dans diverses villes étrangères, l’ONU alerte sur la situation humanitaire dans le pays. Et a exigé mercredi des garanties pour pouvoir acheminer de l'aide au Soudan.